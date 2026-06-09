Un partido secreto: el plan de Argelia para ocultar su formación titular antes del debut con Argentina

Resumen para apurados
- La selección de Argelia jugará un amistoso secreto ante Bolivia en Kansas para ocultar su formación táctica antes del debut contra Argentina en el Mundial 2026 el 16 de junio.
- El partido será a puertas cerradas en el Rock Chalk Park sin prensa ni hinchas. Al jugarse fuera de la ventana FIFA, las federaciones no emitieron comunicados oficiales.
- Este hermetismo refleja la rigurosa preparación táctica de Argelia. La Selección Argentina ya sigue de cerca estos movimientos clave antes del esperado estreno mundialista.
A sólo días de que empiece la acción en el Mundial 2026, los rivales de la Selección ultiman sus planes bajo un estricto manto de hermetismo. En las últimas horas, la delegación de Argelia tomó una determinación drástica de cara a su estreno mundialista: disputará un encuentro de carácter amistoso frente a Bolivia de forma totalmente privada, con el objetivo de ensayar variantes tácticas y esconder sus cartas antes de medir fuerzas contra el equipo de Lionel Scaloni.
El compromiso preparatorio está pactado para este miércoles a las 22 y contará con una restricción absoluta, ya que se prohibió el ingreso de aficionados y de los medios de comunicación. Según informó DSports Radio, la intención del comando técnico argelino es realizar un ensayo general con los once futbolistas que planea colocar desde el arranque en la primera fecha del torneo, blindando la información para que no trascienda ningún detalle a las carpetas de análisis del bando argentino.
La particularidad de este cruce radica no solo en el secreto de su desarrollo, sino también en su encuadre reglamentario, debido a que se llevará a cabo fuera de la ventana oficial que la FIFA estipula para los duelos preparatorios internacionales. Esta condición informal es la razón por la cual ninguna de las dos federaciones implicadas emitió comunicados institucionales ni brindó precisiones organizativas a través de sus canales tradicionales.
Búnker universitario en Kansas
El escenario elegido para el cotejo informal será el Rock Chalk Park, un moderno predio de atletismo y fútbol que pertenece a la Universidad de Kansas. Dichas instalaciones funcionan actualmente como el centro de operaciones y búnker de entrenamiento del combinado argelino desde su arribo a suelo norteamericano.
La selección argentina, que vigila atentamente cada novedad y movimiento logístico de sus oponentes del Grupo, ya tomó nota de esta prueba a oscuras. El partido decisivo entre la "Albiceleste" y el cuadro africano está fijado para el próximo martes 16 de junio, una cita que marcará el puntapié inicial para los campeones defensores en una nueva aventura mundialista.