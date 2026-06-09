Un partido secreto: el plan de Argelia para ocultar su formación titular antes del debut con Argentina

El compromiso preparatorio está pactado para este miércoles a las 22 y contará con una restricción absoluta, ya que se prohibió el ingreso de aficionados y de los medios de comunicación. Según informó DSports Radio, la intención del comando técnico argelino es realizar un ensayo general con los once futbolistas que planea colocar desde el arranque en la primera fecha del torneo, blindando la información para que no trascienda ningún detalle a las carpetas de análisis del bando argentino.