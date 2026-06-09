El "Messi de Villa Carmela": la historia del hombre detrás de la máscara que camina las calles de Tucumán

Si venís al centro, seguramente lo vas a encontrar caminando por la peatonal. No hace falta buscarlo mucho; la gente ya lo tiene calado y lo para en cada esquina. Es nuestro "Messi", pero este no vive en Miami, ni tampoco es parte del Mundial 2026. Este es bien de acá, de Villa Carmela, y se llama Ángel. Es un tipo de barrio, de esos que te cuentan las cosas mirándote a los ojos, sin vueltas. Pero cuando la máscara se corre un poquito, asoma un tucumano que le da pelea al día a día, como tantos otros.