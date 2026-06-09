El tucumano que pasó de trabajar en un bar a ayudar a preparar a los árbitros del Mundial 2026

El destino lo llevó a Miami, una ciudad que recibe a miles de migrantes latinoamericanos en busca de nuevas oportunidades. Allí, entre jornadas laborales en gastronomía y entrenamientos semanales, su vida dio un giro inesperado: fue convocado para colaborar en la preparación de los árbitros que trabajan con vistas a la Copa del Mundo de 2026. “Cuando me vine lo hice buscando trabajo y la posibilidad de seguir jugando. Nunca imaginé que iba a terminar viviendo algo vinculado con el Mundial”, reconoce.