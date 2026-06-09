El penal que no entró, pero igual hizo historia: el inolvidable blooper de Diana Ross en la inauguración del Mundial de 1994

El contexto era el de un país que todavía miraba al fútbol con cierta distancia. Una encuesta realizada antes del torneo había revelado que seis de cada 10 estadounidenses ni siquiera sabían que la Copa del Mundo se disputaría allí. La atención mediática, además, estaba puesta en otro lado: mientras el balón comenzaba a rodar en Chicago, gran parte de las cadenas seguía la persecución policial de O.J. Simpson por las autopistas de Los Ángeles.