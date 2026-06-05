Inflación de mayo: ¿qué proyectan las consultoras para los próximos meses?

El comportamiento de los precios en las góndolas

Diversos informes privados coinciden con el diagnóstico del relevamiento oficial. Desde la Fundación Libertad y Progreso evaluaron que el indicador de mayo se posicionó en el 2,1%, experimentando una dinámica de mayor a menor a lo largo de las semanas. Según detallaron desde la institución: “En la primera semana los precios corrieron al 0,95% y la estimación intermensual se ubicaba en torno al 2,2%, dejando la sensación de que el arranque venía cargado y de que el quiebre de abril podría repuntar rápidamente. Sin embargo, en el resto del mes la dinámica volvió a desinflarse con fuerza. Las semanas siguientes marcaron 0,51%, 0,57% y, sobre el cierre, una variación semanal negativa del -0,17%, un signo que no veíamos hacía tiempo. De esta manera el IPC de mayo cerró en 2,1%, profundizando la desaceleración respecto del 2,4% de abril”.