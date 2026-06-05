Inflación de mayo: ¿qué proyectan las consultoras para los próximos meses?

Resumen para apurados
- Analistas del REM estimaron en Argentina que la inflación de mayo se desaceleró al 2,3% debido a la efectividad del ancla fiscal y la estabilidad cambiaria del Banco Central.
- El IPC Núcleo se ubicó en 2,2%, mientras consultoras privadas como Libertad y Progreso reportaron una dinámica de mayor a menor con variaciones semanales incluso negativas.
- Para el resto del año, se proyecta una recuperación del PBI, una baja del desempleo al 7,4% y un dólar oficial que cerraría en $1.658 hacia fines de 2026 de forma gradual.
Las principales consultoras y analistas del mercado financiero prevén que el sendero de desinflación se consolidó durante el quinto mes del año. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central, se estima que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) registró una variación del 2,3% en mayo. Para el mes en curso, los analistas proyectan que la cifra descenderá al 2,1%, en sintonía con el objetivo oficial de reducir la inflación de forma sostenida.
Este informe surge de una encuesta mensual realizada por la autoridad monetaria a 46 participantes de referencia, que incluyen a 34 centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades bancarias del país. En el mismo sentido, la medición del IPC Núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— se ubicó en un 2,2% para mayo, mostrando una leve contracción respecto de las mediciones previas.
El comportamiento de los precios en las góndolas
Diversos informes privados coinciden con el diagnóstico del relevamiento oficial. Desde la Fundación Libertad y Progreso evaluaron que el indicador de mayo se posicionó en el 2,1%, experimentando una dinámica de mayor a menor a lo largo de las semanas. Según detallaron desde la institución: “En la primera semana los precios corrieron al 0,95% y la estimación intermensual se ubicaba en torno al 2,2%, dejando la sensación de que el arranque venía cargado y de que el quiebre de abril podría repuntar rápidamente. Sin embargo, en el resto del mes la dinámica volvió a desinflarse con fuerza. Las semanas siguientes marcaron 0,51%, 0,57% y, sobre el cierre, una variación semanal negativa del -0,17%, un signo que no veíamos hacía tiempo. De esta manera el IPC de mayo cerró en 2,1%, profundizando la desaceleración respecto del 2,4% de abril”.
El reporte técnico atribuye esta desaceleración a que el impacto del vencimiento del margen de combustibles de YPF a mediados de mes tuvo un traslado muy acotado a los surtidores. A esto se sumó la efectividad del ancla fiscal y la estabilidad en el mercado cambiario. No obstante, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó una aceleración del 3,3%, aportando 0,8 puntos porcentuales al índice general. La confirmación de estos datos llegará el próximo jueves 11, cuando el Indec publique el informe definitivo.
Las proyecciones para el dólar y la actividad económica el resto de 2026
El relevamiento del Banco Central también trazó la hoja de ruta para las variables cambiarias y macroeconómicas. Los especialistas calcularon que la cotización del dólar oficial promediará los $1.422 durante este mes, para luego avanzar de forma gradual el resto del año, estimando un cierre para diciembre de 2026 en $1.658. Las proyecciones mensuales para el tipo de cambio oficial quedaron establecidas de la siguiente manera: julio, $1.447; agosto, $1.476; septiembre, $1.516; octubre, $1.553 y noviembre, $1.597.
En cuanto al nivel de actividad, el consenso de los analistas indica que el Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado inició una fase de recuperación, con un alza estimada del 0,3% en el primer trimestre y del 1,2% para el segundo trimestre. Para el tercer trimestre se proyecta una expansión del 0,9%, consolidando un crecimiento anual promedio del 2,9% para todo 2026, un desempeño superior al registrado en 2025.
Las previsiones sobre el mercado laboral sitúan la tasa de desocupación en un 7,7% para los primeros tres meses del año, con la expectativa de que el desempleo descienda al 7,4% hacia el último trimestre de 2026.