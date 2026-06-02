Caputo aseguró que la inflación bajará y que "Kicillof nunca será presidente"

Por último, l ministro descartó de plano un eventual retorno político de la oposición kirchnerista, catalogando dicha posibilidad como “el infierno” y personalizando su rechazo en la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “La prueba fueron las elecciones de medio término. No importa lo que pase, puede haber un shock externo; el petróleo puede irse a U$S 400; una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof nunca va a ser el presidente de la Argentina”, lanzó Caputo, concluyendo con una fuerte previsión electoral: “El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”.