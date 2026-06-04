El mercado proyecta una baja gradual de la inflación

¿Los motivos? Según la entidad, el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta. La gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice. De todas maneras, habrá que esperar hasta el jueves 11 para establecer cuál ha sido la evolución de los precios en el quinto mes del año, a través del reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).