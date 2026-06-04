El mercado proyecta una baja gradual de la inflación

Resumen para apurados
- En Argentina, analistas del Banco Central proyectaron una inflación del 2,3% para mayo y 2,1% para junio, buscando consolidar la desaceleración de precios del Gobierno.
- Los datos del REM del BCRA muestran que la estabilidad cambiaria y el ancla fiscal neutralizaron las subas de combustibles, pese a la aceleración en alimentos.
- Se proyecta un dólar a $1.422 para junio y desempleo del 7,4% a fin de año, lo que refleja las expectativas de una paulatina estabilización macroeconómica del país.
El conjunto de consultoras y analistas privados convocados por el Banco Central proyectó que en mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,3% y estiman que este mes, ese indicador será del 2,1%, tal como lo prevé el Gobierno nacional en su intento por seguir desacelerando la inflación. El dato surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que la entidad monetaria cosecha a través de consultas con 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para mayo en 2,2%, con leve baja respecto del informe anterior.
El IPC arrancó mayo repitiendo el libreto del mes anterior, indica un reporte de la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una tasa del 2,1%. En la primera semana los precios corrieron al 0,95% y la estimación intermensual se ubicaba en torno al 2,2%, dejando la sensación de que el arranque venía cargado y de que el quiebre de abril podría repuntar rápidamente. Sin embargo, en el resto del mes la dinámica volvió a desinflarse con fuerza. Las semanas siguientes marcaron 0,51%, 0,57% y, sobre el cierre, una variación semanal negativa del -0,17%, un signo que no veíamos hacía tiempo. De esta manera el IPC de mayo cerró en 2,1%, profundizando la desaceleración respecto del 2,4% de abril.
¿Los motivos? Según la entidad, el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta. La gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice. De todas maneras, habrá que esperar hasta el jueves 11 para establecer cuál ha sido la evolución de los precios en el quinto mes del año, a través del reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $ 1.422 durante este mes. Los analistas también pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $ 1.658. El tipo de cambio tendrá el siguiente comportamiento de acuerdo con las proyecciones de las consultoras.
- En julio llegaría a $1447, es decir, $ 12,80 menos que el cálculo anterior.
- La proyección de los analistas para agosto es de $ 1.476.
- Para septiembre, estimaron que el dólar podría estar en $ 1,.516 y para octubre, $ 1.553 por unidad. Para noviembre, en tanto, proyectaron que estará a $ 1.597.
A su vez, la tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa ( sin modificaciones respecto al REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,4% para el cuarto trimestre del año .