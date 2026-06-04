EconomíaNoticias económicas

El mercado proyecta una baja gradual de la inflación

Una semana antes del informe del Indec, los analistas estimaron que el IPC de mayo será del 2,3% y el de este mes, de un 2,1%.

Los precios en las góndolas frente a la inflación.
Los precios en las góndolas frente a la inflación.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • En Argentina, analistas del Banco Central proyectaron una inflación del 2,3% para mayo y 2,1% para junio, buscando consolidar la desaceleración de precios del Gobierno.
  • Los datos del REM del BCRA muestran que la estabilidad cambiaria y el ancla fiscal neutralizaron las subas de combustibles, pese a la aceleración en alimentos.
  • Se proyecta un dólar a $1.422 para junio y desempleo del 7,4% a fin de año, lo que refleja las expectativas de una paulatina estabilización macroeconómica del país.
Resumen generado con IA

El conjunto de consultoras y analistas privados convocados por el Banco Central proyectó que en mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 2,3% y estiman que este mes, ese indicador será del 2,1%, tal como lo prevé el Gobierno nacional en su intento por seguir desacelerando la inflación. El dato surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que la entidad monetaria cosecha a través de consultas con 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para mayo en 2,2%, con leve baja respecto del informe anterior.

El IPC arrancó mayo repitiendo el libreto del mes anterior, indica un reporte de la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una tasa del 2,1%. En la primera semana los precios corrieron al 0,95% y la estimación intermensual se ubicaba en torno al 2,2%, dejando la sensación de que el arranque venía cargado y de que el quiebre de abril podría repuntar rápidamente. Sin embargo, en el resto del mes la dinámica volvió a desinflarse con fuerza. Las semanas siguientes marcaron 0,51%, 0,57% y, sobre el cierre, una variación semanal negativa del -0,17%, un signo que no veíamos hacía tiempo. De esta manera el IPC de mayo cerró en 2,1%, profundizando la desaceleración respecto del 2,4% de abril.

¿Los motivos? Según la entidad, el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta. La gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice. De todas maneras, habrá que esperar hasta el jueves 11 para establecer cuál ha sido la evolución de los precios en el quinto mes del año, a través del reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $ 1.422 durante este mes. Los analistas también pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $ 1.658. El tipo de cambio tendrá el siguiente comportamiento de acuerdo con las proyecciones de las consultoras.  

  • En julio llegaría a $1447, es decir, $ 12,80 menos que el cálculo anterior.
  • La proyección de los analistas para agosto es de $ 1.476.
  • Para septiembre, estimaron que el dólar podría estar en $ 1,.516 y para octubre, $ 1.553 por unidad. Para noviembre, en tanto, proyectaron que estará a $ 1.597.

A su vez, la tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa ( sin modificaciones respecto al REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,4% para el cuarto trimestre del año .

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia
1

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
4

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
5

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
4

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Combustibles: Mercuria y el grupo de José Luis Manzano compraron las estaciones Shell por U$S 1.420 millones

Combustibles: Mercuria y el grupo de José Luis Manzano compraron las estaciones Shell por U$S 1.420 millones

¿Qué pasó con Agostina Vega?: las dudas que la autopsia aún no logra responder

¿Qué pasó con Agostina Vega?: las dudas que la autopsia aún no logra responder

Dar de baja una tarjeta de crédito con deudas es un derecho: cómo siguen los pagos

Dar de baja una tarjeta de crédito con deudas es un derecho: cómo siguen los pagos

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Naum Alperovich: “Hace 15 años había 12 marcas de autos en Tucumán, hoy superan las 40 entre nacionales, importadas y chinas”

Naum Alperovich: “Hace 15 años había 12 marcas de autos en Tucumán, hoy superan las 40 entre nacionales, importadas y chinas”

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Comentarios