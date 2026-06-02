¿Por qué no alcanza el sueldo si la inflación está bajando en Argentina?

Durante años, los argentinos convivieron con una rutina que parecía inevitable: los precios subían, pero también llegaban aumentos de sueldo, ajustes de honorarios o actualizaciones de ingresos que daban una sensación momentánea de alivio. Aunque la inflación terminaba erosionando rápidamente ese efecto, existía una percepción de mejora cada vez que el ingreso nominal volvía a subir.