Mundial 2026

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Desde el primer párrafo, el medio británico dejó clara su postura y celebró el gol de Ferrán Torres.

Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • The Telegraph atacó duramente a la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España en EE. UU., tildando a los jugadores de 'delincuentes' por su juego.
  • La crónica calificó de 'antifútbol' el planteo argentino y apuntó contra Messi y Paredes. El medio arrastraba hostilidad tras la eliminación de Inglaterra en semifinales.
  • Este ataque profundiza la histórica rivalidad deportiva angloargentina y coincide con un momento de incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni como DT nacional.
Resumen generado con IA

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 ante España no solo dejó un sabor amargo en lo deportivo, sino que desató una violenta reacción mediática en el Reino Unido. El prestigioso diario británico "The Telegraph" publicó una crónica cargada de hostilidad, en la que calificó a los jugadores de la "Scaloneta" como "delincuentes" y celebró la victoria española como un triunfo de la justicia sobre lo que consideraron "antifútbol".

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"Cualquier otro resultado habría sido un crimen"

Desde el primer párrafo, el medio británico dejó clara su postura. Bajo el título “Fútbol 1, delincuentes 0”, el diario celebró el gol de Ferrán Torres que le dio el título a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. 

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Según el cronista, el 1-0 final no fue solo un resultado deportivo, sino una salvación para el deporte: “El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”, remarcó el periódico.

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Esta animosidad parece arrastrarse desde las semifinales, donde "The Telegraph" ya había sido sumamente crítico con el equipo de Lionel Scaloni tras la eliminación de Inglaterra. En esta ocasión, el medio redobló la apuesta al afirmar que la Albiceleste utilizó "tácticas sucias de hace décadas" y que no hizo mérito alguno para alcanzar siquiera el empate.

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Críticas a Messi, Paredes y Scaloni

El artículo no escatimó en ataques personales hacia los referentes del plantel argentino. Uno de los principales blancos fue Leandro Paredes, a quien acusaron de maltratar a sus rivales tras incidentes con Eric García y Gavi. “Quizás debería intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales”, disparó el medio. Incluso Lionel Messi fue objeto de críticas; a pesar de reconocer su grandeza histórica, el diario minimizó su actuación y lo acusó de intentar presionar al árbitro para expulsar a Marc Cucurella.

Sobre el final del encuentro, el diario describió un clima de agresividad generalizada, al mencionar un supuesto golpe de Nahuel Molina y señalar que el propio Lionel Scaloni se vio involucrado en la trifulca, omitiendo que el entrenador ingresó al campo principalmente para separar a sus dirigidos. Respecto al llanto final del capitán argentino en su último Mundial, el periódico fue implacable: “Nadie tiene por qué llorar por Argentina”.

El trasfondo de una rivalidad histórica

Según "The Telegraph", la expulsión de Enzo Fernández -quien se convirtió en el tercer argentino en ver la roja en una final del mundo- fue la prueba definitiva de un comportamiento que compararon con la final de Italia 1990. 

El diario calificó el planteo de Argentina como un “antifútbol desagradable y deprimente” y aseguró que el equipo recibió su merecido tras dedicar el segundo tiempo a “dar codazos y proferir insultos”.

Finalmente, la crónica cerró con una dura acusación de falta de deportividad, al afirmar que los jugadores argentinos dieron la espalda a los campeones sin felicitarlos, ignorando los gestos de respeto que Messi y otros futbolistas tuvieron con figuras jóvenes como Lamine Yamal. Según el medio británico, la final fue un duelo de contrastes absolutos: "Elegancia contra falta de clase", al concluir que, en un Mundial rodeado de polémicas, al menos "esta vez ganó el fútbol".

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