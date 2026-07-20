"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Críticas a Messi, Paredes y Scaloni

El artículo no escatimó en ataques personales hacia los referentes del plantel argentino. Uno de los principales blancos fue Leandro Paredes, a quien acusaron de maltratar a sus rivales tras incidentes con Eric García y Gavi. “Quizás debería intentar jugar al fútbol en lugar de maltratar a sus rivales”, disparó el medio. Incluso Lionel Messi fue objeto de críticas; a pesar de reconocer su grandeza histórica, el diario minimizó su actuación y lo acusó de intentar presionar al árbitro para expulsar a Marc Cucurella.