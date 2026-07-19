Mundial 2026 El Mundial en el espejo La pelota puso en juego el temperamento de la política de estos tiempos de la Argentina. La incapacidad de los actores para administrar estas circunstancias. La nueva pandemia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 Lionel MessiGiovanni Lo CelsoJavier MileiVictoria Villarruel Tamaño texto Comentarios Más visto en Mundial 2026 La cantimplora de Jordan Pickford y la tragedia Sexualmente hablando: ¿Nos gusta sufrir? La foto de la semana Aplicaciones caseras de las estadísticas en fútbol y política El Mundial en el espejo Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?