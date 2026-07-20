Mundial 2026

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El Presidente publicó el anuncio en sus redes sociales. La Casa Rosada despejó las dudas sobre el carácter institucional de la jornada.

MUNDIAL 2026. Javier Milei destacó el trabajo de Lionel Messi y sus compañeros.
MUNDIAL 2026. Javier Milei destacó el trabajo de Lionel Messi y sus compañeros.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei anunció en X que decretará un feriado nacional en Argentina cuando la Selección de fútbol defina la fecha para celebrar su consagración mundial.
  • La medida busca responder a la demanda social tras el triunfo. A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno supeditó el día no laborable a la agenda de los propios jugadores.
  • El feriado tendrá alcance nacional y suspenderá las actividades habituales. Se espera que la delegación defina su itinerario para formalizar el decreto de seguridad y festejo.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales la implementación de un feriado nacional para facilitar los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina en el Mundial 2026, en una medida que busca dar respuesta a la expectativa de la ciudadanía tras la consagración del equipo.

Según explicó el mandatario, la fecha exacta de esta jornada no laborable no ha sido fijada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, la Casa Rosada determinó que la elección del día dependerá de los propios integrantes del plantel.

La comunicación oficial especifica que la declaración del feriado nacional quedará supeditada estrictamente a la agenda y preferencias de los protagonistas del triunfo deportivo. El Gobierno aguarda la resolución de los futbolistas y el equipo de trabajo liderado por el entrenador.

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

"En función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su mensaje oficial. De esta manera, se prioriza el esquema de festejos que diseñe la delegación nacional.

Esta metodología de anuncio busca canalizar de forma organizada la demanda social de celebraciones públicas. El mandatario reconoció explícitamente que existía una marcada "inquietud" sobre cómo se llevarían a cabo los festejos por el logro mundial.

Alcance de la medida oficial

Al tratarse de un feriado nacional, la medida tendrá impacto en todo el territorio una vez que se defina el cronograma. Esto implicará la suspensión de actividades habituales para permitir el acompañamiento a la Selección.

La publicación del Presidente, titulada bajo el encabezado "Festejo nacional", despeja las dudas sobre el carácter institucional de la jornada. El comunicado establece un compromiso formal por parte del Ejecutivo Nacional para formalizar el asueto.

Argentina perdió la final del Mundial y la noche terminó con incidentes en el Obelisco

Argentina perdió la final del Mundial y la noche terminó con incidentes en el Obelisco

Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la duración del feriado o si se incluirán protocolos especiales de seguridad. Se espera que, una vez que el cuerpo técnico y los jugadores comuniquen su decisión, se publique el decreto correspondiente.

Las declaraciones de Milei

"Las lecciones que deja este grupo son enormes", dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre a pocos minutos de haber publicado ese tuit.

"Este debe ser un momento muy duro para el plantel y el cuerpo técnico, pero cuando baje la espuma se van a dar cuenta de que lo que han hecho es de una magnitud enorme", remarcó.

Y luego reiteró que el feriado será decretado el día en el que lo decidan los jugadores y el cuerpo técnico. Este lunes, la selección regresa a la Argentina en dos vuelos. Aún no hay novedades respecto de qué día se dará ese encuentro con la hinchada.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España

La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España

“Vamos a festejar igual”: cubrió su auto con una bandera argentina y salió al mástil de Yerba Buena

“Vamos a festejar igual”: cubrió su auto con una bandera argentina y salió al mástil de Yerba Buena

Lionel Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina: “Merezco tomarme el tiempo para decidir”

Lionel Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina: “Merezco tomarme el tiempo para decidir”

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

Milei confirmó que habrá feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina: cuándo sería

Milei confirmó que habrá feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina: cuándo sería

Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos
6

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Más Noticias
El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Comentarios