¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei anunció en X que decretará un feriado nacional en Argentina cuando la Selección de fútbol defina la fecha para celebrar su consagración mundial.
- La medida busca responder a la demanda social tras el triunfo. A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno supeditó el día no laborable a la agenda de los propios jugadores.
- El feriado tendrá alcance nacional y suspenderá las actividades habituales. Se espera que la delegación defina su itinerario para formalizar el decreto de seguridad y festejo.
El presidente Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales la implementación de un feriado nacional para facilitar los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina en el Mundial 2026, en una medida que busca dar respuesta a la expectativa de la ciudadanía tras la consagración del equipo.
Según explicó el mandatario, la fecha exacta de esta jornada no laborable no ha sido fijada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, la Casa Rosada determinó que la elección del día dependerá de los propios integrantes del plantel.
La comunicación oficial especifica que la declaración del feriado nacional quedará supeditada estrictamente a la agenda y preferencias de los protagonistas del triunfo deportivo. El Gobierno aguarda la resolución de los futbolistas y el equipo de trabajo liderado por el entrenador.
"En función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su mensaje oficial. De esta manera, se prioriza el esquema de festejos que diseñe la delegación nacional.
Esta metodología de anuncio busca canalizar de forma organizada la demanda social de celebraciones públicas. El mandatario reconoció explícitamente que existía una marcada "inquietud" sobre cómo se llevarían a cabo los festejos por el logro mundial.
Alcance de la medida oficial
Al tratarse de un feriado nacional, la medida tendrá impacto en todo el territorio una vez que se defina el cronograma. Esto implicará la suspensión de actividades habituales para permitir el acompañamiento a la Selección.
La publicación del Presidente, titulada bajo el encabezado "Festejo nacional", despeja las dudas sobre el carácter institucional de la jornada. El comunicado establece un compromiso formal por parte del Ejecutivo Nacional para formalizar el asueto.
Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la duración del feriado o si se incluirán protocolos especiales de seguridad. Se espera que, una vez que el cuerpo técnico y los jugadores comuniquen su decisión, se publique el decreto correspondiente.
Las declaraciones de Milei
"Las lecciones que deja este grupo son enormes", dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre a pocos minutos de haber publicado ese tuit.
"Este debe ser un momento muy duro para el plantel y el cuerpo técnico, pero cuando baje la espuma se van a dar cuenta de que lo que han hecho es de una magnitud enorme", remarcó.
Y luego reiteró que el feriado será decretado el día en el que lo decidan los jugadores y el cuerpo técnico. Este lunes, la selección regresa a la Argentina en dos vuelos. Aún no hay novedades respecto de qué día se dará ese encuentro con la hinchada.