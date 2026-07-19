Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Andar en moto en el reino de la anomia vial Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inseguridad vial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy Lo más popular "Correr no fue escapar, fue volver a mí": el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034 El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa Ranking notas premium “Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El día después de mañana Mucho más que fútbol El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán