Mundial 2026

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

La delegación emprenderá el regreso desde Nueva York el lunes por la madrugada y llegará a la tarde a Buenos Aires, pero no lo hará con el plantel completo.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la final del Mundial contra España, la Selección Argentina regresa este lunes desde EE.UU. con un plantel dividido, ya que varias figuras no volverán al país.
  • La AFA informó que solo parte de la delegación llegará a Ezeiza el lunes. Figuras de la MLS y Europa viajarán directo a sus destinos para unirse a sus clubes o vacacionar.
  • Debido a la dispersión del plantel, no habrá un recibimiento multitudinario en Argentina. El equipo cierra este ciclo mundialista enfocado en sus próximos desafíos de clubes.
Resumen generado con IA

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo marcó el final del sueño del bicampeonato para la Selección Argentina. También significó el cierre de la concentración del equipo en Estados Unidos y el inicio del regreso de una delegación que no volverá completa al país.

A través de un comunicado difundido este domingo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el plantel tomará caminos diferentes una vez concluida la competencia. Mientras una parte de la delegación regresará a la Argentina este lunes, con llegada prevista alrededor de las 17, varios futbolistas viajarán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos.

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

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"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", indicó la entidad.

Aunque la AFA no dio a conocer los nombres de los jugadores que no integrarán el vuelo hacia Buenos Aires, todo indica que entre ellos estarán Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos residen en Estados Unidos y militan en clubes de la MLS, por lo que no tendrían necesidad de regresar al país antes de reincorporarse a sus respectivas instituciones.

Bocinas, bombos y banderas para agradecerle a la Selección en el Monumento al Bicentenario

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La misma situación alcanzaría a Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz y Cuti Romero, que juegan en Europa o en otras ligas del exterior, quienes aprovecharían el viaje para dirigirse directamente a sus lugares de residencia o iniciar allí sus vacaciones. En cambio, quienes se desempeñan en el fútbol argentino serían los principales integrantes del vuelo que aterrizará en Ezeiza.

No habrá recibimiento ni caravana

La decisión de dividir el regreso también implica que no habrá un recibimiento multitudinario ni una caravana como ocurrió tras la consagración en Qatar 2022. El plantel se dispersará inmediatamente después de abandonar Estados Unidos para enfocarse en sus compromisos con los clubes o en un breve período de descanso.

En el mismo comunicado, la AFA agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo y destacó el acompañamiento recibido tanto en los estadios como desde la Argentina.

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó la entidad.

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Además, el mensaje cerró con un nuevo agradecimiento a los hinchas: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

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