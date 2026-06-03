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Inflación y combustibles: la OCDE recortó la proyección de crecimiento para Argentina

El organismo redujo en 1,6 puntos su estimación del PBI para 2026, situándolo en un 2,8%.

Los precios en las góndolas y el impacto en los bolsillos.
Los precios en las góndolas y el impacto en los bolsillos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La OCDE recortó hoy al 2,8% la proyección de crecimiento del PBI de Argentina para 2026 debido al impacto de la inflación y la suba global de combustibles.
  • El recorte de 1,6 puntos prevé una inflación del 31% para 2026 por el encarecimiento del petróleo, mientras el crecimiento se apoyará en energía, minería y agroindustria.
  • Para consolidar la recuperación hacia 2027, el organismo aconseja mantener la disciplina fiscal, eliminar subsidios ineficientes y acumular reservas del Banco Central.
Resumen generado con IA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualizó sus perspectivas globales con un sesgo cauteloso para la Argentina. Según el reporte difundido hoy, la economía local crecerá un 2,8% en 2026, una cifra significativamente menor al pronóstico anterior (-1,6 puntos). Para 2027, el organismo proyectó un repunte del 3,5%.

El desafío de los precios

La inflación se mantuvo como la principal preocupación. La OCDE estimó que el IPC cerrará el 2026 en un 31%, tras un repunte en la segunda mitad del año impulsado por el encarecimiento global del petróleo derivado de los conflictos en Medio Oriente. 

"La desinflación cobrará nuevo impulso a partir del segundo semestre, respaldada por una política monetaria estricta y una disciplina fiscal persistente", se remarcó en el informe.

Motores y riesgos del modelo

El informe identificó tres pilares para la recuperación: las exportaciones de energía, la minería y el sector agroindustrial. No obstante, advirtió que la resiliencia externa sigue supeditada a la acumulación de reservas netas (aún en terreno negativo) y a la flexibilidad cambiaria.

La entidad insistió en la agenda de reformas y recomendó profundizar la quita de "subsidios ineficientes", mejorar la eficiencia del sector público. Además planteó sustituir impuestos distorsivos por tributos más amplios sobre los ingresos y el consumo.

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