Inflación y combustibles: la OCDE recortó la proyección de crecimiento para Argentina

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualizó sus perspectivas globales con un sesgo cauteloso para la Argentina. Según el reporte difundido hoy, la economía local crecerá un 2,8% en 2026, una cifra significativamente menor al pronóstico anterior (-1,6 puntos). Para 2027, el organismo proyectó un repunte del 3,5%.