Combustibles: el Gobierno postergó la suba de impuestos hasta julio para frenar la inflación

La aplicación de alzas de precio

Desde que asumió la gestión Milei se fueron aplicando alzas, todavía siguen demorados incrementos por trimestres de 2024, todo 2025 y ahora se sumó la inflación de los primeros tres meses de este año. El mes pasado, el Ejecutivo ya había diferido de manera parcial la actualización de esos gravámenes sobre las ventas de naftas y gasoil, luego de que en abril por el impacto de la guerra había aplazado un mes la aplicación total.