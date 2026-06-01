Política

Combustibles: el Gobierno postergó la suba de impuestos hasta julio para frenar la inflación

A través del Decreto 405, se resolvió diferir la actualización de los gravámenes a la nafta y el gasoil.

La suba de precios en los combustible impacta en el bolsillo de los argentinos.
La suba de precios en los combustible impacta en el bolsillo de los argentinos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional postergó en Argentina la suba de impuestos a los combustibles hasta el 1 de julio para evitar un impacto inflacionario en los precios finales.
  • A través del Decreto 405, el Ejecutivo volvió a prorrogar estos tributos trimestrales, sumándose a postergaciones previas para amortiguar el impacto en los surtidores.
  • Con esta prórroga, el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación y alinearse con la petrolera YPF para mantener la estabilidad de precios en el mercado local.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional decidió aplazar nuevamente el incremento de los impuestos a los combustibles líquidos que debía entrar en vigencia hoy. Según el Decreto 405 publicado en el Boletín Oficial, las actualizaciones de precio de las naftas correspondientes a los períodos pendientes se aplicarán recién a partir del 1 de julio.

La medida tiene como objetivo "estimular el crecimiento económico mediante un sendero fiscal sostenible", al evitar que el traslado de impuestos a los precios finales entorpezca la desaceleración de la inflación. Cabe recordar que estos tributos se actualizan por inflación trimestral y tienen un efecto directo en el costo del litro de nafta y gasoil.

La aplicación de alzas de precio

Desde que asumió la gestión Milei se fueron aplicando alzas, todavía siguen demorados incrementos por trimestres de 2024, todo 2025 y ahora se sumó la inflación de los primeros tres meses de este año. El mes pasado, el Ejecutivo ya había diferido de manera parcial la actualización de esos gravámenes sobre las ventas de naftas y gasoil, luego de que en abril por el impacto de la guerra había aplazado un mes la aplicación total.

Con esta prórroga, el Ejecutivo busca capitalizar los buenos datos de inflación (que pasó del 3,4% en marzo al 2,6% en abril) y alinearse con la estrategia de YPF. 

La petrolera estatal mantiene sus precios estables tras un ajuste del 1% en mayo, al aplicar un "buffer" para amortiguar las oscilaciones del valor internacional del crudo.

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