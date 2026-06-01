Por primera vez en nueve meses, la recaudación tributaria superó a la inflación, impulsada por Ganancias

También destacó el incremento de las presentaciones y del impuesto determinado en mayo de 2026 respecto del mismo mes del año pasado, favorecido por los incentivos generados por las modificaciones de la Ley 27.799. Entre esos cambios figuran el aumento de los umbrales penales, el incremento de multas por infracciones formales y la reducción de los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores.