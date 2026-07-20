Mundial 2026

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

El comunicado destacó el aliento "incondicional" de los fanáticos. Algunos jugadores viajarán directamente a sus clubes o vacaciones.

DURO GOLPE. La Selección cayó ante una España que impuso su superioridad. FOTO X.COM/ARGENTINA
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Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • AFA confirmó que parte de la selección argentina arribará este lunes a las 17:00 al país tras el Mundial 2026, mientras que otros futbolistas irán a sus clubes o de vacaciones.
  • Tras perder la final ante España, la AFA agradeció el apoyo de la gente, mientras que el presidente Milei ratificó que decretará feriado nacional para facilitar los festejos.
  • El regreso parcial del plantel define la logística de los homenajes públicos, en medio de la expectativa por la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico del equipo.
Resumen generado con IA

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) les agradeció a los jugadores de la selección argentina por su desempeño en el Mundial 2026 y confirmó el horario de llegada al país. Sin embargo, aclaró que no todo el plantel retornará a la Argentina.

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la selección argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", dice el escrito difundido en su sitio web oficial.

Milei confirmó que habrá feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina: cuándo sería

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La AFA destacó el apoyo "incondicional" que recibió la albiceleste por parte de los hinchas con banderas, mensajes y caravanas y dijo que la selección es "patrimonio de todos los argentinos".

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", marcó.

El regreso a la Argentina: quiénes vuelven y quiénes no

En esta línea, la entidad informó que, tras la final, algunos jugadores van a partir desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o empezar su receso de vacaciones, mientras que otra parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes al país, en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que tiene su arribo previsto para las 17.

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"Gracias por estar siempre en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyó el mensaje de la AFA.

El Gobierno confirmó que habrá feriado para los festejos

Previamente, el Gobierno había comunicado que decretaría feriado nacional cuando los jugadores y la AFA confirmen la fecha de los festejos.

El presidente Javier Milei expresó en X: "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional".

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