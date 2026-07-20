La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la selección argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", dice el escrito difundido en su sitio web oficial.