Copa del Mundo

“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección

La comunidad surgió tras el debut en Qatar 2022 y hoy coordina rezos, limpiezas energéticas y rituales para blindar a los futbolistas y reforzar la fe colectiva.

RITUAL. Antes y durante cada partido los miembros de “La Brujineta” utilizan su altar casero para transmitirle buena energía al equipo argentino.
RITUAL. Antes y durante cada partido los miembros de “La Brujineta” utilizan su altar casero para transmitirle buena energía al equipo argentino.
Por Micaela Pinna Otero Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El grupo 'La Brujineta' realiza rituales y limpiezas energéticas en Argentina desde el Mundial de Qatar 2022 para proteger a la Selección de fútbol y asegurar sus triunfos.
  • Nacida tras el debut en Qatar, la comunidad coordina rezos colectivos y altares caseros durante los partidos para canalizar buenas energías y blindar a los futbolistas.
  • Esta práctica consolida el folclore místico del fútbol argentino, reforzando la fe colectiva y el apoyo espiritual al plantel de cara a los desafíos del Mundial 2026.
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