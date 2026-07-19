Resumen para apurados
- El grupo 'La Brujineta' realiza rituales y limpiezas energéticas en Argentina desde el Mundial de Qatar 2022 para proteger a la Selección de fútbol y asegurar sus triunfos.
- Nacida tras el debut en Qatar, la comunidad coordina rezos colectivos y altares caseros durante los partidos para canalizar buenas energías y blindar a los futbolistas.
- Esta práctica consolida el folclore místico del fútbol argentino, reforzando la fe colectiva y el apoyo espiritual al plantel de cara a los desafíos del Mundial 2026.
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