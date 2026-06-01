Pulso de los mercados: el petróleo vuelve a encender la inflación global

Exness es un bróker global multiactivos y realizó un análisis del mercado de commodities en el actual escenario global. En este trabajo, señaló que el dólar estadounidense se mantuvo respaldado por la revisión al alza de las expectativas de tasas de interés. La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse debido al aumento de los precios de la energía, lo que refuerza la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante más tiempo. El mercado ahora descuenta tasas elevadas durante un período prolongado e incluso una mayor probabilidad de una suba adicional.