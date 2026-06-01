Pulso de los mercados: el petróleo vuelve a encender la inflación global

Resumen para apurados
- El crudo subió a nivel global por la tensión en el estrecho de Ormuz y bajos inventarios de EE.UU., amenazando con acelerar la inflación ante la falta de acuerdos geopolíticos.
- La reducción de existencias de combustible informada por la AIE y el estancamiento de las negociaciones geopolíticas sostienen los precios del petróleo en niveles elevados.
- Este escenario mantendrá la presión inflacionaria global, lo que obligará a la Fed y al BCE a sostener tasas de interés elevadas por más tiempo y fortalecerá al dólar.
El petróleo volvió a ser el principal motor del sentimiento global. El crudo estadounidense rebotó con fuerza ante el creciente escepticismo sobre un acuerdo y la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz. La incertidumbre en torno a las negociaciones elevó la percepción de riesgo sobre la oferta energética global.
Los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos (EEUU) continuaron cayendo, mientras la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre una reducción acelerada de las existencias globales. Este contexto refuerza un escenario de precios energéticos elevados, con impacto directo sobre la inflación mundial y las expectativas de política monetaria.
“En términos generales, los mercados continúan dominados por la dinámica energía-inflación-tasas. El petróleo sigue siendo el principal factor de incertidumbre en los mercados, ya que la falta de avances en el conflicto geopolítico y los riesgos sobre el Estrecho de Ormuz mantienen un entorno de oferta frágil. Mientras esta situación no se resuelva, es probable que la presión inflacionaria se mantenga elevada y condicione el margen de acción de los bancos centrales”, aseguró María Agustina Patti, estratega de mercados financieros para a América Latina en Exness (Markets strategist Latam at Exness).
Exness es un bróker global multiactivos y realizó un análisis del mercado de commodities en el actual escenario global. En este trabajo, señaló que el dólar estadounidense se mantuvo respaldado por la revisión al alza de las expectativas de tasas de interés. La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse debido al aumento de los precios de la energía, lo que refuerza la posibilidad de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal durante más tiempo. El mercado ahora descuenta tasas elevadas durante un período prolongado e incluso una mayor probabilidad de una suba adicional.
En la eurozona, el crecimiento sigue siendo débil mientras la inflación se mantiene elevada. El PIB del primer trimestre creció apenas un 0,1%, mientras que la inflación alcanzó el 3%, muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo. La combinación de crecimiento bajo y presiones inflacionarias complica la política monetaria y mantiene la expectativa de nuevas subas de tasas en los próximos meses.
El oro cayó hacia los U$S4.550 por onza, presionado por el aumento de los rendimientos reales y la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Aunque los riesgos geopolíticos suelen actuar como soporte, en el contexto actual predominan las tasas elevadas, lo que reduce el atractivo del metal precioso frente a los activos de renta fija.
El petróleo actúa como principal catalizador, impulsando presiones inflacionarias que refuerzan la postura restrictiva de los bancos centrales, fortalecen al dólar y mantienen la presión sobre activos sensibles a los tipos de interés.
En un entorno de mercado donde la oferta de corto plazo está cada vez más determinada por decisiones políticas y restricciones de acceso más que por la capacidad de producción, los modelos tradicionales de oferta y demanda pueden quedarse cortos para capturar la velocidad real de los movimientos.
Cuando las condiciones de acceso cambian de forma abrupta, el petróleo tiende a revalorizarse en movimientos rápidos e irregulares, dejando menos margen entre identificar una oportunidad y poder ejecutarla. Entender el movimiento es solo una parte del proceso; ejecutarlo en condiciones reales de mercado es otra completamente distinta.
En este contexto, la calidad de ejecución pasa a ser un componente relevante de la gestión del riesgo. Activos como el crudo, el oro o ciertos pares ligados a materias primas pueden reaccionar de forma intensa a catalizadores macroeconómicos, y esas reacciones suelen coincidir con cambios en la liquidez y en las condiciones operativas del mercado. La estabilidad de los spreads y la consistencia en la ejecución dejan de ser un detalle secundario y pasan a influir en la precisión real de una idea de trading.