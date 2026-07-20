El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El futuro de Scaloni, en suspenso

En la conferencia de prensa posterior a la final, Scaloni dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado una vez finalizado su contrato. "Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto", expresó.