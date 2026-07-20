El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Resumen para apurados
- Claudio Tapia, presidente de la AFA, respaldó públicamente al DT Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026, luego de que este sembrara dudas sobre su continuidad.
- Tras caer ante España, Scaloni admitió que evaluará su continuidad al expirar su contrato en diciembre de 2026, lo que motivó el mensaje de aliento del titular de la AFA.
- El futuro del ciclo más exitoso de la Selección se definirá en una reunión clave entre Tapia y Scaloni una vez que finalice el contrato vigente del entrenador a fin de año.
Luego de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia salió públicamente a respaldar a Lionel Scaloni, quien horas antes había sembrado incertidumbre sobre su continuidad como entrenador del seleccionado nacional.
El presidente de la AFA publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por dos fotografías en las que aparece abrazando al DT durante la ceremonia de premiación. "Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección", escribió.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo al entrenador. Miles de hinchas aprovecharon los comentarios para agradecerle el ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina y, al mismo tiempo, le pidieron a Tapia que haga todo lo posible para convencerlo de seguir al frente del equipo.
El futuro de Scaloni, en suspenso
En la conferencia de prensa posterior a la final, Scaloni dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado una vez finalizado su contrato. "Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto", expresó.
Visiblemente conmovido, el entrenador aseguró que dirigir a la Selección fue "el lugar soñado" y reconoció que necesita tiempo para volver a empezar. "Para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a repetir", dijo antes de quebrarse por la emoción.
El contrato de Scaloni con la AFA se extiende hasta diciembre de 2026. Después de esa fecha, el entrenador y Tapia mantendrán una reunión para definir si el ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina tendrá continuidad.