Copa del Mundo

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El presidente de la AFA utilizó sus redes sociales horas después de la conferencia del entrenador y el mensaje no pasó desapercibido.

RESPALDO. Claudio Tapia abrazó públicamente a Lionel Scaloni tras la final perdida ante España y le dedicó un emotivo mensaje mientras crecen las dudas sobre la continuidad del entrenador.
RESPALDO. Claudio Tapia abrazó públicamente a Lionel Scaloni tras la final perdida ante España y le dedicó un emotivo mensaje mientras crecen las dudas sobre la continuidad del entrenador.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia, presidente de la AFA, respaldó públicamente al DT Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026, luego de que este sembrara dudas sobre su continuidad.
  • Tras caer ante España, Scaloni admitió que evaluará su continuidad al expirar su contrato en diciembre de 2026, lo que motivó el mensaje de aliento del titular de la AFA.
  • El futuro del ciclo más exitoso de la Selección se definirá en una reunión clave entre Tapia y Scaloni una vez que finalice el contrato vigente del entrenador a fin de año.
Resumen generado con IA

Luego de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia salió públicamente a respaldar a Lionel Scaloni, quien horas antes había sembrado incertidumbre sobre su continuidad como entrenador del seleccionado nacional.

El presidente de la AFA publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado por dos fotografías en las que aparece abrazando al DT durante la ceremonia de premiación. "Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección", escribió.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo al entrenador. Miles de hinchas aprovecharon los comentarios para agradecerle el ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina y, al mismo tiempo, le pidieron a Tapia que haga todo lo posible para convencerlo de seguir al frente del equipo.

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El futuro de Scaloni, en suspenso

En la conferencia de prensa posterior a la final, Scaloni dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado una vez finalizado su contrato. "Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto", expresó.

Visiblemente conmovido, el entrenador aseguró que dirigir a la Selección fue "el lugar soñado" y reconoció que necesita tiempo para volver a empezar. "Para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a repetir", dijo antes de quebrarse por la emoción.

El contrato de Scaloni con la AFA se extiende hasta diciembre de 2026. Después de esa fecha, el entrenador y Tapia mantendrán una reunión para definir si el ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina tendrá continuidad.

Temas Mundial 2026 EspañaSelección Argentina de fútbolSelección española de fútbolClaudio "Chiqui" TapiaLionel ScaloniClaudio “Chiqui” TapiaSelección Española
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

El análisis de la semifinal: los números que explican la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra

España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos
6

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Más Noticias
Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Comentarios