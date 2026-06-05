La sesión del Senado dejó al descubierto las grietas dentro del oficialismo

La última sesión de la Cámara Alta dejó al descubierto las crecientes complejidades que enfrenta el oficialismo para mantener la cohesión interna y negociar con la oposición. Lo que debió ser un trámite institucional para la designación de magistrados federales se transformó en un escenario de confrontación política, errores de cálculo estratégico y una evidente falta de sintonía entre las directivas de la Casa Rosada y sus representantes en el Senado. El resultado no solo fortaleció la agenda de la oposición, sino que expuso grietas profundas en el corazón del bloque oficialista.