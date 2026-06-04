Política

El Senado dio media sanción al proyecto para la ampliación de la Cámara Federal de Tucumán

“Estamos dando respuestas a los ciudadanos que necesitan de una Justicia ágil y con respuestas rápidas”, expresó Beatriz Ávila.

BEATRIZ ÁVILA, IMPULSORA DEL PROYECTO. Por unanimidad, el Senado de la Nación dio media sanción el proyecto para ampliar y dividir la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán.
BEATRIZ ÁVILA, IMPULSORA DEL PROYECTO. Por unanimidad, el Senado de la Nación dio media sanción el proyecto para ampliar y dividir la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto para ampliar y dividir la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, buscando agilizar la justicia local.
  • Impulsado por Beatriz Ávila, el proyecto prevé dividir el tribunal en dos salas y sumar un sexto juez, además de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales demoradas.
  • La medida promete agilizar la resolución de delitos federales en Tucumán y marca un avance significativo en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial en toda la región.
Resumen generado con IA

Por unanimidad, el Senado de la Nación dio media sanción el proyecto para ampliar y dividir la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán. Beatriz Ávila (Bloque Independencia), una de las impulsoras de las iniciativas, calificó a la decisión como un paso trascendente. “Estamos dando respuestas a los ciudadanos que necesitan de una Justicia ágil y con respuestas rápidas”, expresó.

El proyecto aprobado por los senadores prevé la división de la actual Cámara Federal de Apelaciones en dos salas y la posibilidad de incorporar un sexto juez a los cinco que la conforman actualmente. Este último punto dependerá de las disponibilidades de presupuesto, pero implicaría una ampliación en la cantidad de magistrados a cargo de la segunda instancia en delitos de orden federal que se tramitan en la provincia de Tucumán. El texto finalmente analizado sumó las propuestas de Ávila y de su par Sandra Mendoza.

La senadora tucumana también valoró que la cámara alta haya avanzado con la cobertura de vacantes del Poder Judicial federal de todo el país. “Hace años que no se realizaban designaciones y era una deuda pendiente. Es una buena noticia lo que pasó hoy en esa sesión porque ayuda a fortalecer las instituciones de la República”, concluyó.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación Argentina
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