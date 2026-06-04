El Senado dio media sanción al proyecto para la ampliación de la Cámara Federal de Tucumán

El proyecto aprobado por los senadores prevé la división de la actual Cámara Federal de Apelaciones en dos salas y la posibilidad de incorporar un sexto juez a los cinco que la conforman actualmente. Este último punto dependerá de las disponibilidades de presupuesto, pero implicaría una ampliación en la cantidad de magistrados a cargo de la segunda instancia en delitos de orden federal que se tramitan en la provincia de Tucumán. El texto finalmente analizado sumó las propuestas de Ávila y de su par Sandra Mendoza.