Política

El Senado debatirá la flexibilización de la "Ley de Tierras", tras postergar el pliego de Michelli

Entre internas y reclamos sociales, los senadores también tratarán una millonaria deuda con fondos buitres.

El recinto del Senado, en plena sesión.
El recinto del Senado, en plena sesión.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LLA y aliados iniciaron hoy en el Senado una sesión clave para debatir la flexibilización de la Ley de Tierras y saldar deudas, tras destrabar el quorum con la oposición.
  • Para habilitar el debate, el Gobierno postergó el pliego de la jueza Michelli por internas oficiales y aceptó mantener la vigencia del registro de barrios populares (ReNaBaP).
  • La aprobación facilitará la compra de tierras por extranjeros y destrabará el pago de U$S171 millones a holdouts, además de consolidar nombramientos clave en la justicia.
Resumen generado con IA

Con el apoyo de bloques aliados, La Libertad Avanza (LLA) logró el quorum necesario para iniciar una sesión clave en el Senado. El temario incluye el ambicioso proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada", un acuerdo para cancelar deudas con "holdouts" por U$S171 millones y el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales. 

Para destrabar la sesión, el oficialismo aceptó postergar una semana la votación sobre la jueza María Verónica Michelli, cuya candidatura generó un cortocircuito entre Javier Milei y Patricia Bullrich.

Reforma agraria y deudas pendientes

El proyecto central busca flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros y restringir la Ley de Manejo del Fuego. No obstante, para garantizar el acompañamiento opositor, el Gobierno debió ceder y mantener la vigencia del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). 

En paralelo, se busca autorizar el pago a los fondos Attestor y Bainbridge, tras corregirse errores técnicos en la identificación de los bonos que habían demorado el trámite anteriormente.

La controversia judicial

Aunque el pliego de Michelli (vinculada familiarmente al periodista Hugo Alconada Mon) fue retirado momentáneamente, el Senado avanzará con otros nombramientos de peso. 

Entre ellos destacan el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichJavier MileiGobierno de Milei
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