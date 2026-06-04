El Senado debatirá la flexibilización de la "Ley de Tierras", tras postergar el pliego de Michelli

Con el apoyo de bloques aliados, La Libertad Avanza (LLA) logró el quorum necesario para iniciar una sesión clave en el Senado. El temario incluye el ambicioso proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada", un acuerdo para cancelar deudas con "holdouts" por U$S171 millones y el tratamiento de más de 70 pliegos judiciales.