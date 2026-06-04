Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel por los pliegos judiciales y la acusó de tener “cara de piedra”

Resumen para apurados
- Lilia Lemoine criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes por sus objeciones contra Patricia Bullrich tras la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado.
- El cruce surgió cuando Villarruel responsabilizó a Bullrich por las desprolijidades en el Senado al sumar pliegos a último momento, calificando el proceso de poco serio.
- Este fuerte cruce expone una nueva y profunda interna en La Libertad Avanza, evidenciando las tensiones y el alineamiento de fuerzas entre la Casa Rosada y la vicepresidencia.
La interna de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La diputada naciona Lilia Lemoine arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarruel tras la aprobación de los pliegos judiciales en el Senado.
A través de sus redes sociales, la legisladora, una de las dirigentes más cercanas al mandatario, cuestionó con dureza a Villarruel luego de que la vicepresidenta responsabilizara a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las irregularidades que derivaron en la sesión en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales.
“Che, Villarruel, vos no le podés cuestionar nada… absolutamente nada a Patricia. ¡Hacete ver esa cara de piedra antes de que empeore!”, escribió Lemoine.
La diputada se hizo eco de las declaraciones que Villarruel había realizado ante los periodistas acreditados en el Senado, donde expresó su malestar por la manera en que se manejó el tratamiento de los pliegos.
“Preguntarle a Patricia Bullrich” por qué sometía a los legisladores a esa situación, respondió la vicepresidenta al ser consultada sobre el tema. Luego agregó una crítica directa al proceso de incorporación de expedientes: “Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”.
Che @VickyVillarruel , vos no le podÃ©s cuestionar NADA... ABSOLUTAMENTE NADA a Patricia. Hacete ver esa cara de piedra antes de que empeore! https://t.co/Wfv9wr66YX— Lilia Lemoine ð (@lilialemoine) June 4, 2026