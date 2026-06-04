Senado: el oficialismo logró aprobar el plan de pago a dos fondos buitre

Resumen para apurados
- El Senado de la Nación aprobó el proyecto oficialista para pagar U$S 171 millones y cancelar bonos en default de 2001 en poder de dos fondos buitre.
- El acuerdo, avalado por la jueza Loretta Preska, vence el 30 de junio. Debió ser corregido en comisión debido a la incorporación de bonos ausentes en el proyecto original.
- Tras obtener media sanción, el proyecto pasa a Diputados, donde debe lograr dictamen y aprobación final para convertirse en ley antes del vencimiento del acuerdo de pago.
El Senado de la Nación aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para cancelar bonos soberanos en default adquiridos en 2001 por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund.
El entendimiento, que contempla un pago de U$S 171 millones, ya había sido avalado en marzo por la jueza estadounidense Loretta Preska, del Distrito de Nueva York, y perderá vigencia el próximo 30 de junio.
La iniciativa había sido incluida originalmente en una sesión convocada en mayo, pero debió regresar a comisión luego de que se incorporaran bonos que no figuraban en el texto original. Además, fue necesario modificar la fecha de vencimiento para cumplir con el trámite parlamentario correspondiente. Tras obtener media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá conseguir dictamen de mayoría en Diputados y ser aprobado en el recinto para convertirse en ley.
Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un reclamo contra el país desde 2014.
Ambos fondos forman parte del grupo de acreedores conocidos como “fondos buitre”, que protagonizaron algunos de los litigios más resonantes contra la Argentina. Entre los antecedentes más recordados figura la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana en 2012, una medida solicitada por el fondo NML Capital Limited. La embarcación fue recuperada posteriormente tras gestiones diplomáticas encabezadas por Julio Grondona.
El acuerdo de pago que recibió el visto bueno del Senado lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.