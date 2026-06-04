Senado: el oficialismo logró aprobar el plan de pago a dos fondos buitre

La iniciativa había sido incluida originalmente en una sesión convocada en mayo, pero debió regresar a comisión luego de que se incorporaran bonos que no figuraban en el texto original. Además, fue necesario modificar la fecha de vencimiento para cumplir con el trámite parlamentario correspondiente. Tras obtener media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá conseguir dictamen de mayoría en Diputados y ser aprobado en el recinto para convertirse en ley.