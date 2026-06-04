Video: escándalo en el Senado por la ampliación de pliegos judiciales y la exclusión del caso Michelli

La controversia estalló durante la sesión, en la que la Cámara alta buscaba avanzar con una serie de proyectos impulsados por el oficialismo y aprobar decenas de designaciones de jueces federales, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa. El punto en discusión fue que en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, los distintos bloques habían acordado tratar 50 de los 73 pliegos que contaban con dictamen de comisión. Sin embargo, al iniciarse la sesión comenzó a circular un listado que incluía los 73 expedientes, sin previo aviso.