Video: escándalo en el Senado por la ampliación de pliegos judiciales y la exclusión del caso Michelli
Resumen para apurados
- Un escándalo estalló en el Senado argentino cuando el oficialismo intentó sumar a último momento 23 pliegos judiciales y excluir el caso Michelli, rompiendo acuerdos previos.
- El cambio imprevisto de 50 a 73 pliegos enfrentó a la vicepresidenta Villarruel con Bullrich y desató denuncias de la oposición por violar los acuerdos de Labor Parlamentaria.
- Este conflicto evidencia las fuertes tensiones internas en La Libertad Avanza y podría complicar la búsqueda de consensos clave para el gobierno de Milei en el Congreso.
La decisión del oficialismo de incorporar a último momento una veintena de pliegos judiciales para tratar en el Senado nacional, mientras quedaba fuera de discusión el casode la funcionaria judicial Verónica Michelli, impulsado por Javier Milei, desató un fuerte escándalo político que enfrentó a la vicepresidenta Victoria Villarruel con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y provocó duras críticas de la oposición por incumplimiento de los acuerdos parlamentarios y llevó a votar por un cuarto intermedio.
La controversia estalló durante la sesión, en la que la Cámara alta buscaba avanzar con una serie de proyectos impulsados por el oficialismo y aprobar decenas de designaciones de jueces federales, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa. El punto en discusión fue que en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, los distintos bloques habían acordado tratar 50 de los 73 pliegos que contaban con dictamen de comisión. Sin embargo, al iniciarse la sesión comenzó a circular un listado que incluía los 73 expedientes, sin previo aviso.
Según fuentes parlamentarias, el nuevo listado llegó cuando la sesión ya estaba en marcha y los nombres habrían sido definidos a último momento. La modificación sorprendió tanto a la oposición como a sectores del propio oficialismo e incluso a la presidenta del Senado, consignó el diario "Ámbito".
En la Casa Rosada argumentaron que el listado definitivo no había quedado cerrado durante la jornada anterior y que la decisión de someter a votación todos los pliegos con dictamen se tomó el mismo jueves por la mañana.
Antes de la votación, Villarruel cuestionó públicamente la situación. Consultada sobre la ampliación del temario, apuntó contra Bullrich y sostuvo que el manejo de los pliegos carecía de seriedad. La vicepresidenta remarcó que el número de expedientes pasó de 50 a 53 y finalmente a 73, y advirtió que se trataba de nombramientos judiciales y no de cuestiones menores.
Las críticas también llegaron desde el peronismo. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó el sentido de las reuniones de Labor Parlamentaria si luego no se respetaban los acuerdos alcanzados. A su vez, el jefe del interbloque, José Mayans, denunció una "deslealtad parlamentaria" y acusó al oficialismo de incumplir lo pactado.
En ese contexto, la oposición vinculó la maniobra con la situación de Verónica Michelli, cuyo pliego no fue incluido para su tratamiento. Mayans apuntó contra el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, por haber retenido el expediente luego de que Javier Milei solicitara su retiro debido al vínculo familiar de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.
En el recinto, Villarruel insistió en que la ampliación del listado se produjo apenas media hora antes del inicio de la sesión y aseguró que ni ella ni la Secretaría Parlamentaria habían sido informadas previamente.
Di Tullio profundizó las críticas y acusó al oficialismo de haber alterado el trabajo parlamentario. Además, sostuvo que la principal perjudicada por la decisión sería Michelli y consideró que el conflicto evidenciaba dificultades internas dentro de La Libertad Avanza (LLA).
Ante la escalada de tensión, Bullrich tomó la palabra para rechazar las acusaciones. La titular del bloque libertario afirmó que no existió mala fe y explicó que la selección de solo 50 pliegos generaba malestar entre los magistrados que quedaban afuera. También aclaró que la situación de Michelli no tuvo relación con la ampliación del listado y recordó que su pliego no podía ser tratado en esa sesión.
La senadora pidió reducir la confrontación y propuso un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones. Según sostuvo, no existió ninguna intención de imponer decisiones ni de excluir expedientes de manera arbitraria.
La polémica se produjo pocos días después de que Bullrich anunciara públicamente que no acompañaría la decisión del presidente Milei de retirar el pliego de Michelli. La legisladora informó que le había comunicado al mandatario que ejercería una objeción de conciencia respecto de esa medida y trascendió que, durante esa conversación, incluso puso a disposición su renuncia a la conducción del bloque oficialista.