El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei había querido retirar

Un duro revés sufrió el oficialismo. El Senado de la Nación aprobó la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata. La postulación de la magisttrada era objetada por el presidente Javier Milei debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, la oposición avanzó con el tratamiento del pliego y consiguió su aprobación por 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones.