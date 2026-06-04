Política

El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei había querido retirar

Después de un acuerdo entre los bloques, la Cámara alta finalmente dio el aval para la totalidad de las candidaturas que llegaron al recinto.

El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei había querido retirar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado de la Nación aprobó el pliego de María Verónica Michelli como jueza penal en La Plata, pese al rechazo del presidente Javier Milei por sus vínculos familiares.
  • El pliego obtuvo 44 votos a favor tras una tensa sesión y un acuerdo multipartidario. La jefa del bloque libertario se abstuvo por objeción de conciencia ante la orden de Milei.
  • Este revés político para el oficialismo deja la decisión final en manos del presidente Milei, quien debe resolver si firma el decreto para concretar el nombramiento de la jueza.
Resumen generado con IA

Un duro revés sufrió el oficialismo. El Senado de la Nación aprobó la designación de María Verónica Michelli como vocal de un tribunal penal de La Plata. La postulación de la magisttrada  era objetada por el presidente Javier Milei debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, la oposición avanzó con el tratamiento del pliego y consiguió su aprobación por 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones.

Una de esas abstenciones correspondió a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, quien ya había anticipado su “objeción de conciencia” para cumplir con la instrucción presidencial de votar en contra de la nominación de Michelli por sus relaciones familiares.

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Tras la votación, la definición quedó en manos del jefe de Estado. De acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional para cubrir vacantes en el Poder Judicial, Milei deberá decidir ahora si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso para concretar su nombramiento.

La inclusión del pliego en el temario se produjo luego de un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo, que intentó contener el creciente conflicto desatado cuando Bullrich buscó modificar el acuerdo alcanzado entre los presidentes de bloque durante una reunión realizada el miércoles.

En medio de fuertes cruces, con denuncias de “traición legislativa” y acusaciones de “tramposos” dirigidas al oficialismo por parte del peronismo, la titular de la bancada libertaria pidió una pausa en la sesión para intentar recomponer consensos.

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Al reanudarse el debate, Bullrich anunció un nuevo entendimiento con respaldo de todos los bloques parlamentarios. El acuerdo estableció que se tratarían todos los pliegos judiciales con dictamen que cumplían los plazos reglamentarios, un total de 73 postulaciones.

La resolución dejó expuesto al oficialismo, que no logró sostener la posición impulsada por la Casa Rosada y terminó enfrentando una de las votaciones más incómodas de los últimos meses en el Senado.

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