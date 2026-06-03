Las universidades inician un paro de 48 horas para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario

Las universidades públicas de todo el país atravesarán dos jornadas sin actividad académica debido a un paro nacional universitario de 48 horas programado para hoy y mañana. La medida de fuerza busca visibilizar la delicada situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudios, así como la persistente pérdida del poder adquisitivo que afecta tanto al personal docente como al no docente. En nuestra provincia, se verán afectadas las clases en diferentes facultades, como así también en las escuelas experimentales que dependen de la UNT.