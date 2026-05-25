Comienza una nueva semana de paro y reclamos universitarios

Sin respuestas por parte de la Nación, docentes universitarios de todo el país profundizarán esta semana las medidas de fuerza con un paro durante toda la semana como respuesta a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que permanece estancada y que ha puesto en jaque el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.
El Plenario de Secretarías Generales de la Conadu Histórica resolvió un paro nacional desde mañana, martes 26, al sábado 30 de mayo. “Amparados por el apoyo popular ratificamos la voluntad de luchar por nuestro salario y por la universidad pública”, expresó la Federación Nacional de Docentes Universitarios en las redes sociales.
La crisis salarial y presupuestaria
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) informó que se plegará a la medida de fuerza, en el marco del plan de lucha frente a la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público. “El paro docente se convoca con tres reclamos centrales: aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario; aumento salarial de emergencia para recomponer los ingresos frente a la inflación; y presupuesto adecuado para becas, infraestructura y el sistema científico-tecnológico”, expresó Adiunt.
El gremio que encabeza Anahí Rodríguez comunicó que mañana, a las 9.30, brindarán una conferencia de prensa en la sede de Adiunt, ubicada en La Rioja 437. Para el miércoles tienen previsto realizar un volanteo y una clase pública en la peatonal, en Mendoza y Muñecas. En tanto que el jueves se dictarán clases públicas en la Facultad de Artes.
Conadu Histórica, además, hizo un balance sobre la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, la cuarta de la gestión de Javier Milei. “Fue profundamente positivo con un reconocimiento del enorme protagonismo de las asociaciones de base y la amplia participación de la comunidad universitaria en todo el país. Las marchas realizadas en las distintas universidades nacionales volvieron a expresar con fuerza el rechazo al ajuste del gobierno sobre la educación pública, los salarios, la ciencia y el sistema universitario en su conjunto”, se expresó.
El plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios expresó que la respuesta social obtenida en la movilización “es un respaldo muy poderoso” para la continuidad del plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno de la Nación respecto a las demandas salariales y presupuestarias. “El paro se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”, indicó la Conadu Histórica.