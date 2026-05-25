Comienza una nueva semana de paro y reclamos universitarios

El plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios expresó que la respuesta social obtenida en la movilización “es un respaldo muy poderoso” para la continuidad del plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno de la Nación respecto a las demandas salariales y presupuestarias. “El paro se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”, indicó la Conadu Histórica.