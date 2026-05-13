Docentes universitarios tucumanos, en crisis: “No hay que romantizar la precariedad laboral”

Adela Aybar, jefa de trabajos prácticos (JTP) en la cátedra de Radiología, explicó a LA GACETA que percibe alrededor de $700.000 mensuales por una dedicación de 20 horas semanales. “No pude desarrollar un consultorio como otros odontólogos, así que tuve que salir a buscar otras actividades”, contó. Su rutina incluye clases en un terciario de enfermería y diagnóstico por imágenes, talleres de arte donde enseña mosaico y un emprendimiento gastronómico en el que cocina para complementar ingresos.