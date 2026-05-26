Ley de Financiamiento Universitario: docentes de todo el país inician una semana de paro ¿cómo afectará a los estudiantes tucumanos?

Resumen para apurados
- Docentes universitarios de todo el país, incluyendo la UNT en Tucumán, inician un paro nacional de seis días contra el freno a la Ley de Financiamiento Universitario por el Gobierno.
- La medida de la Conadu Histórica y Adiunt paralizará clases en reclamo de aumentos salariales ante la inflación, tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo.
- El conflicto define el futuro del ciclo lectivo; los gremios advierten que la falta de diálogo con el Ejecutivo condicionará el cierre del cuatrimestre e inicio del próximo.
Docentes y científicos de las universidades de todo el país profundizarán su plan de lucha con un paro nacional de seis días. La medida de fuerza surge como respuesta directa al freno en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, una situación que, según los gremios, mantiene paralizado el normal funcionamiento de las instituciones.
A nivel local, la huelga resentirá de manera directa el dictado de clases y las actividades académicas en las distintas facultades y escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La huelga, que se extenderá hasta el sábado 30 de mayo, fue determinada por el Plenario de Secretarías Generales de la Conadu Histórica. Mediante sus canales oficiales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios manifestó: “Amparados por el apoyo popular ratificamos la voluntad de luchar por nuestro salario y por la universidad pública”.
Cronograma de protesta y demandas centrales
En el ámbito local, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) ratificó su adhesión total al paro nacional, argumentando que el sector atraviesa una de las peores crisis salariales y presupuestarias de los últimos tiempos. Desde la comisión directiva local detallaron los ejes del reclamo:
“El paro docente se convoca con tres reclamos centrales: aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario; aumento salarial de emergencia para recomponer los ingresos frente a la inflación; y presupuesto adecuado para becas, infraestructura y el sistema científico-tecnológico”.
Para visibilizar el conflicto, el gremio liderado por Anahí Rodríguez organizó una serie de actividades públicas que comenzarán hoy a las 9.30 con una conferencia de prensa en su sede de La Rioja 437. La agenda continuará mañana con una distribución de volantes y una clase abierta en la intersección peatonal de Mendoza y Muñecas, mientras que el jueves se replicarán las clases públicas en las instalaciones de la Facultad de Artes.
El impacto de la Marcha Federal Univesitaria
El sindicato nacional también analizó los alcances de la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 12 de mayo. Desde Conadu Histórica calificaron la movilización como una jornada histórica: “Fue profundamente positivo con un reconocimiento del enorme protagonismo de las asociaciones de base y la amplia participación de la comunidad universitaria en todo el país. Las marchas realizadas en las distintas universidades nacionales volvieron a expresar con fuerza el rechazo al ajuste del gobierno sobre la educación pública, los salarios, la ciencia y el sistema universitario en su conjunto”.
Finalmente, las autoridades federativas señalaron que el acompañamiento social masivo funciona como un motor indispensable para sostener el reclamo ante la falta de diálogo con el Ejecutivo. Advirtieron, además, que los próximos días serán clave para el futuro del ciclo lectivo: “El paro se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”.