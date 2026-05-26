Ley de Financiamiento Universitario: docentes de todo el país inician una semana de paro ¿cómo afectará a los estudiantes tucumanos?

Finalmente, las autoridades federativas señalaron que el acompañamiento social masivo funciona como un motor indispensable para sostener el reclamo ante la falta de diálogo con el Ejecutivo. Advirtieron, además, que los próximos días serán clave para el futuro del ciclo lectivo: “El paro se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. Y será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre”.