Postura del Gobierno ante la ley de financiamiento universitario: gravedad institucional

En efecto: al tratarse antes de que exista el “leading case”, la misma Cámara Federal había decidido no tratar temas de candidatura, sosteniendo que no eran cuestiones revisables judicialmente. Luego cambia de criterio y decide en sentencia interlocutoria firmada por cuatro camaristas (menos uno), dispone hacer lugar a un recurso de queja por apelación denegada y decide, además de aceptar la queja de una candidatura, entronizarse en las candidaturas. En este caso, en la de el actual rector Sergio Pagani y otros candidatos presentes en su reelección, aduciendo que no puede ser reelecto por más de dos periodos consecutivos en sus cargos.