OpiniónColumnas Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Carlos Duguech - Analista internacional Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas RusiaOrganización de las Naciones UnidasEstados Unidos de AméricaIránIsraelReino UnidoArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El Consejo de Seguridad (ONU), aherrojado por el “Quinteto” Lo más popular Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España ¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026? Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes Ranking notas premium Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Del cierre a las reformas en el Banco Central