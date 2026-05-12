Marcha universitaria: las claves del conflicto por el financiamiento y los salarios docentes

Resumen para apurados
- Comunidad universitaria nacional marcha este martes en ciudades como Tucumán para exigir financiamiento y mejoras salariales ante la crisis presupuestaria del sector público.
- El conflicto escaló tras el veto y suspensión judicial de la Ley 27.795. El Gobierno prioriza el equilibrio fiscal, mientras los gremios denuncian fuerte pérdida salarial.
- La movilización busca forzar una instancia de diálogo institucional. La falta de recursos amenaza la calidad educativa, la infraestructura y el futuro de la investigación científica.
Este martes se realizará una nueva marcha universitaria a nivel nacional, con movilizaciones previstas en distintas ciudades del país, incluida San Miguel de Tucumán. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas, en el marco de un conflicto que gira en torno al financiamiento del sistema público de educación superior.
La protesta, que se repite por cuarta vez en el último tiempo, tiene como eje central el reclamo por una actualización del presupuesto universitario y la recomposición salarial del sector docente. Desde los espacios universitarios advierten sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades crecientes para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El origen del conflicto
Uno de los puntos clave es la situación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025 con el objetivo de actualizar partidas presupuestarias y salarios en función de la inflación. La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, aunque luego el Congreso insistió en su aprobación.
Sin embargo, recientemente la Justicia suspendió su aplicación, lo que abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre su vigencia definitiva.
Reclamos del sector universitario
Entre los principales planteos se destacan:
La caída del presupuesto en términos reales.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.
La falta de recursos para garantizar servicios básicos, infraestructura y funcionamiento académico.
La reducción en el financiamiento para investigación científica y becas estudiantiles.
Desde el ámbito universitario sostienen que esta situación afecta directamente la calidad educativa y el acceso a la educación pública.
La postura del Gobierno
Desde el Gobierno nacional se argumenta que la actualización del presupuesto en los términos planteados por la ley es incompatible con el objetivo de equilibrio fiscal. En ese sentido, se ha señalado que no existen partidas suficientes para aplicar la norma sin afectar las cuentas públicas.
Además, se considera que las movilizaciones tienen un componente político, aunque se anticipó la posibilidad de abrir instancias de diálogo con las autoridades universitarias.
Movilización en Tucumán
En San Miguel de Tucumán, la concentración está prevista para las 17 en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde allí, las columnas marcharán hacia la Plaza Independencia, donde se realizará un acto central.
Se espera una importante participación, como ocurrió en las movilizaciones anteriores, y se prevén complicaciones en el tránsito en el microcentro durante la tarde.