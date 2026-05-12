Secciones
Política

Marcha universitaria: las claves del conflicto por el financiamiento y los salarios docentes

La movilización se replica en todo el país y suma a estudiantes, docentes y rectores. A las 17, en Tucumán.

Los fondos universitarios, en el centro de la polémica. Los fondos universitarios, en el centro de la polémica.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Comunidad universitaria nacional marcha este martes en ciudades como Tucumán para exigir financiamiento y mejoras salariales ante la crisis presupuestaria del sector público.
  • El conflicto escaló tras el veto y suspensión judicial de la Ley 27.795. El Gobierno prioriza el equilibrio fiscal, mientras los gremios denuncian fuerte pérdida salarial.
  • La movilización busca forzar una instancia de diálogo institucional. La falta de recursos amenaza la calidad educativa, la infraestructura y el futuro de la investigación científica.
Resumen generado con IA

Este martes se realizará una nueva marcha universitaria a nivel nacional, con movilizaciones previstas en distintas ciudades del país, incluida San Miguel de Tucumán. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas, en el marco de un conflicto que gira en torno al financiamiento del sistema público de educación superior.

La protesta, que se repite por cuarta vez en el último tiempo, tiene como eje central el reclamo por una actualización del presupuesto universitario y la recomposición salarial del sector docente. Desde los espacios universitarios advierten sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades crecientes para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

El origen del conflicto

Uno de los puntos clave es la situación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025 con el objetivo de actualizar partidas presupuestarias y salarios en función de la inflación. La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, aunque luego el Congreso insistió en su aprobación.

Sin embargo, recientemente la Justicia suspendió su aplicación, lo que abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre su vigencia definitiva.

Reclamos del sector universitario

Entre los principales planteos se destacan:

La caída del presupuesto en términos reales.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

La falta de recursos para garantizar servicios básicos, infraestructura y funcionamiento académico.

La reducción en el financiamiento para investigación científica y becas estudiantiles.

Desde el ámbito universitario sostienen que esta situación afecta directamente la calidad educativa y el acceso a la educación pública.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno nacional se argumenta que la actualización del presupuesto en los términos planteados por la ley es incompatible con el objetivo de equilibrio fiscal. En ese sentido, se ha señalado que no existen partidas suficientes para aplicar la norma sin afectar las cuentas públicas.

Además, se considera que las movilizaciones tienen un componente político, aunque se anticipó la posibilidad de abrir instancias de diálogo con las autoridades universitarias.

Movilización en Tucumán

En San Miguel de Tucumán, la concentración está prevista para las 17 en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde allí, las columnas marcharán hacia la Plaza Independencia, donde se realizará un acto central.

Se espera una importante participación, como ocurrió en las movilizaciones anteriores, y se prevén complicaciones en el tránsito en el microcentro durante la tarde.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
1

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
2

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
3

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan
4

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
5

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos
4

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Marcela Pagano denunció que Karina Milei contrató a su mejor amiga como asesora en Casa Rosada

Marcela Pagano denunció que Karina Milei contrató a su mejor amiga como asesora en Casa Rosada

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Marcha universitaria: el Gobierno denunció una movilización política y ratificó las auditorías

Marcha universitaria: el Gobierno denunció una "movilización política" y ratificó las auditorías

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Legislatura: hay tres temas que buscan “destrabar” para ir al recinto

Legislatura: hay tres temas que buscan “destrabar” para ir al recinto

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Comentarios