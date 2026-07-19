Nuestra Selección

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Argentina transitó durante cuatro semanas como una hermandad.
Argentina transitó durante cuatro semanas como una hermandad.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El periodista Guillermo Monti analiza la unión del pueblo argentino durante las cuatro semanas del Mundial 2026, previo a la gran final del torneo.
  • La columna premium destaca la hermandad nacional en un contexto donde el equipo dirigido por Scaloni busca el título mundial, sumando el fervor de los hinchas en cada instancia.
  • Este análisis refleja la trascendencia social del fútbol en Argentina, donde el resultado de la final ante España definirá el impacto emocional y deportivo del país a futuro.
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