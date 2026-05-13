La Corte Suprema nacional quedó en condiciones de resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quedó en condiciones de definir la disputa entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente, que ya superó la primera y la segunda instancia con fallos favorables al sistema universitario, aguarda ahora una resolución del máximo tribunal en un contexto de creciente conflicto por el ajuste presupuestario impulsado por la Casa Rosada.