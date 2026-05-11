De qué se trata la ley de financiamiento universitario, que sigue en el eje de la polémica

De qué se trata la ley de financiamiento universitario

La ley que sancionó la Cámara alta buscó establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales. Ya en su primer artículo, la legislación presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical planteó declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.