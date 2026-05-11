Paro y marcha universitaria en Tucumán: docentes denuncian el salario “más bajo de la historia” y exigen aplicar la ley de financiamiento
Resumen para apurados
- Docentes universitarios de Tucumán realizan hoy un paro y movilización para exigir al Gobierno la aplicación de la ley de financiamiento ante la crisis salarial del sector.
- Denuncian que el sueldo docente es el más bajo de la historia. Pese a los fallos judiciales, el Ejecutivo no aplica la ley vigente y ofrece subas menores a la inflación actual.
- El conflicto amenaza con una huelga indefinida y agrava la deserción estudiantil. Advierten que defender la universidad pública requiere garantizar salarios y becas dignas.
En el marco de la cuarta marcha federal universitaria, que se realizará mañana, docentes de Tucumán se sumaron a la jornada de paro y movilización para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, advirtió a LA GACETA que el sector atraviesa una situación crítica, con “el salario más bajo de la historia”.
“Han pasado prácticamente 200 días desde que la ley fue aprobada, con veto incluido y fallos judiciales a favor, pero el Gobierno aún no la aplica”, explicó. En ese contexto, señaló que la movilización se diferencia de las anteriores porque ahora existe una norma vigente que, sin embargo, no se cumple.
Según detalló, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios se profundizó en los últimos años. “La caída salarial fue tremenda. Hoy estamos frente a cifras históricas de deterioro”. La ley, indicó, contempla una recomposición desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de un refuerzo en partidas presupuestarias y becas estudiantiles.
Sin embargo, denunció que el Ejecutivo intentó modificar la normativa para otorgar solo incrementos parciales. “Se pretendió reconocer apenas una parte del 2025, sin contemplar lo perdido en 2024, y dejando afuera las becas y los gastos de funcionamiento”, sostuvo.
La dirigente también cuestionó los aumentos otorgados en lo que va de 2026. “En marzo la inflación fue del 3,4% y nosotros recibimos un 1,7%. Siempre estamos corriendo por detrás”, señaló. Como ejemplo, mencionó que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe alrededor de $950.000, por debajo del costo de la canasta familiar.
Para Rodríguez, la situación no solo afecta a los docentes, sino al sistema universitario en su conjunto. “Defender la universidad pública no es una consigna vacía: implica garantizar salarios dignos, presupuesto para infraestructura, laboratorios y becas para que los estudiantes puedan continuar sus estudios”, remarcó.
En ese sentido, alertó sobre el impacto social del ajuste: “Muchos estudiantes tienen que trabajar, cursan menos materias o directamente abandonan. La baja matrícula es una realidad que ya estamos viendo”.
Tucumán
La jornada de protesta en Tucumán incluirá un paro y una movilización hacia Plaza Independencia, con concentración previa en el Rectorado. Además, se realizarán actividades como clases públicas y ollas populares en distintas facultades.
Rodríguez convocó a toda la comunidad a participar y advirtió que el conflicto podría profundizarse. “Si con paros y marchas no alcanza, tendremos que ir a un proceso más decidido. Somos partidarios de una huelga por tiempo indefinido, aunque dependerá del debate a nivel nacional”, indicó.
Finalmente, apuntó contra la estrategia del Gobierno. “Está buscando ganar tiempo y negociar por fuera de la ley. Pero lo que corresponde es cumplirla”, concluyó.