Paro y marcha universitaria en Tucumán: docentes denuncian el salario “más bajo de la historia” y exigen aplicar la ley de financiamiento

En el marco de la cuarta marcha federal universitaria, que se realizará mañana, docentes de Tucumán se sumaron a la jornada de paro y movilización para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, advirtió a LA GACETA que el sector atraviesa una situación crítica, con “el salario más bajo de la historia”.