Escaló la interna libertaria entre Santiago Caputo y Martín Menem y crece la presión sobre Milei

En ese escenario, Santiago Caputo publicó un mensaje dirigido a su núcleo de apoyo en el que reafirmó su alineamiento con el Presidente y endureció su postura frente a la interna. “Voy a defender el proyecto nacional de @JMilei del que sea y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, expresó.