Escaló la interna libertaria entre Santiago Caputo y Martín Menem y crece la presión sobre Milei

Resumen para apurados
- Santiago Caputo y Martín Menem enfrentan una escalada mediática por cuentas anónimas críticas, lo que presiona a Javier Milei para mediar en la interna del oficialismo nacional.
- El conflicto surgió por un enlace técnico que vinculó a Menem con posteos contra el Gobierno, desatando una ofensiva digital de sectores leales a Caputo y reclamos de intervención.
- La tensión debilita al círculo íntimo presidencial y expone fracturas políticas profundas, amenazando la cohesión interna en un contexto de desafíos económicos y caída de imagen.
La disputa interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, escaló durante el fin de semana en las redes sociales y dejó expuestas las tensiones dentro del oficialismo nacional. La controversia, que tuvo como epicentro la red social X, derivó en acusaciones cruzadas, operaciones digitales y reclamos dentro del Gabinete para que el presidente Javier Milei intervenga en el conflicto.
El detonante fue la viralización de la cuenta anónima @PeriodistaRufus, que publicó mensajes críticos contra Caputo, funcionarios libertarios y el propio Milei. La polémica se profundizó cuando desde el entorno del asesor presidencial señalaron que un enlace compartido por ese perfil redirigía a contenido asociado al Instagram de Menem, interpretación que alimentó sospechas sobre una presunta vinculación directa, consignó el diario "Perfil".
A partir de allí, se activó la militancia digital alineada con Daniel “Gordo Dan” Parisini y “Las Fuerzas del Cielo”, que impulsó una ofensiva contra Menem mediante memes, publicaciones antiguas y mensajes críticos. En paralelo, comenzaron a circular posteos atribuidos a la cuenta cuestionada en los que se apuntaba contra el denominado “Triángulo de Hierro” del oficialismo y se mencionaban supuestos movimientos internos, como eventuales cambios en la Jefatura de Gabinete.
La tensión generó preocupación entre integrantes del Gobierno, que advierten sobre la falta de intervención presidencial. “Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo”, sostuvo un funcionario ante la agencia Noticias Argentinas.
En el entorno de Caputo aseguraron que el asesor está molesto por el episodio y rechazaron la explicación difundida por Menem. “No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas”, señalaron.
En medio de la escalada, Menem intentó despegarse de la cuenta mediante un mensaje enviado a su bloque de diputados por WhatsApp. Allí atribuyó el episodio a un error involuntario de un integrante de su equipo y sostuvo que la asociación técnica entre el enlace y su cuenta fue utilizada en una “canallada” y una “operación” en su contra.
Sin embargo, Caputo mantuvo activo el enfrentamiento en redes. “Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”, escribió en respuesta a una usuaria que le sugirió resolver las diferencias “como hombres”.
La frase generó incomodidad en sectores cercanos a Karina Milei. “Ah, tranqui”, ironizó una fuente del oficialismo al referirse al mensaje del asesor presidencial.
Mientras el conflicto crecía, Milei optó por mantenerse al margen y evitó pronunciarse públicamente sobre la disputa. La ausencia de arbitraje presidencial preocupa a distintos sectores libertarios, especialmente en un contexto atravesado por tensiones políticas y económicas.
En ese escenario, Santiago Caputo publicó un mensaje dirigido a su núcleo de apoyo en el que reafirmó su alineamiento con el Presidente y endureció su postura frente a la interna. “Voy a defender el proyecto nacional de @JMilei del que sea y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, expresó.
La disputa también volvió a poner en evidencia el desgaste del llamado “Triángulo de Hierro”, integrado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Según distintas voces del oficialismo, la relación entre los sectores se encuentra deteriorada desde hace meses, particularmente tras el cierre de listas bonaerenses, cuando referentes de “Las Fuerzas del Cielo” quedaron afuera del armado electoral.
“Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección”, sostuvo una fuente del espacio libertario, consignó "ElDiarioAR". Desde el entorno de Karina Milei también deslizaron sospechas sobre la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus y consideraron que el episodio fue “mal intencionado, pero muy conveniente y dócil”.
El estallido público de la interna genera inquietud dentro del Gobierno en momentos en que la administración libertaria enfrenta cuestionamientos por la situación económica, el impacto político de distintas causas judiciales y una caída en la imagen presidencial.