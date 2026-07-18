"Correr no fue escapar, fue volver a mí": el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer

"El libro se llama 'Correr no fue escapar, fue volver a mí'. Hoy está muy de moda entre psicólogos o gente del deporte decir que el que corre lo hace para escaparle a algo. Para mí correr no es escapar; el deporte te da la visión y la capacidad de tener esos dos o tres segunditos para pensar antes de actuar", señala y agrega: "Mi historia es muy dura, así que en el libro intenté no contar explícitamente los detalles más crudos, como ver el momento del escopetazo a mi papá o a mi mamá deteriorada por el cáncer. Lo hice para que no sea tan chocante ni invasivo, y para dejar la incógnita de modo que el lector busque los videos donde sí cuento mi historia real sin tabúes".