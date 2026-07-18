EconomíaRural

El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa

Un taller reunió a referentes de los centros regionales del organismo, responsables de la fiscalización del material de propagación vegetal.

EN CAMPO. Como parte del programa del taller, los asistentes realizaron una visita técnica a viveros del Senasa.
EN CAMPO. Como parte del programa del taller, los asistentes realizaron una visita técnica a viveros del Senasa.
Hace 5 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizó en la localidad bonaerense de San Pedro su primer Taller Nacional de Referentes de Viveros, una instancia estratégica para consolidar la implementación del nuevo marco regulatorio del Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación Vegetal.

La actividad, que reunió a profesionales de los centros regionales del Senasa responsables de la fiscalización y del control del material de propagación vegetal, unificó criterios de trabajo, fortaleció las capacidades técnicas y consolidó una red nacional de referentes con el fin de permitir una aplicación homogénea de la normativa en todo el país.

Este trabajo se traduce en beneficios concretos para el sector viverista, ya que favorece procesos de fiscalización más previsibles y transparentes, mejora la trazabilidad del material vegetal y promueve condiciones equitativas para los operadores, lo que favorece la producción y comercialización de plantas con mayores garantías sanitarias y de calidad.

Durante el encuentro se presentaron los principales cambios introducidos por la resolución Senasa N° 64/2026, que modernizó el sistema regulatorio mediante nuevas herramientas de gestión, mejoras en los procedimientos de control y desarrollos tecnológicos que optimizan el seguimiento de las actividades.

Además de las exposiciones técnicas, los participantes intercambiaron experiencias sobre situaciones operativas, analizaron casos de fiscalización y avanzaron en criterios comunes para el control de los operadores inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación Vegetal (Renfo).

La actividad contó con la participación de la Cámara de Viveristas, Floricultores y Afines del Noreste de la provincia de Buenos Aires, que aportaron la mirada del sector y participaron del intercambio sobre los desafíos y oportunidades de la actividad viverista.

Como parte del programa, los asistentes realizaron una visita técnica a viveros ubicados en el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Norte del Senasa, donde observaron la aplicación de los criterios de fiscalización y conocieron distintos sistemas de producción y comercialización de material de propagación vegetal.

Con esta iniciativa, el Senasa fortalece una red técnica federal que contribuye a proteger la sanidad vegetal, mejorar la calidad del material de propagación y acompañar el desarrollo de un sector viverista cada vez más competitivo, transparente y sustentable.

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