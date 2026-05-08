Caputo defendió el rumbo económico y relativizó el impacto político del caso Adorni en las inversiones

El ministro también remarcó que el gobierno de Milei cuenta con financiamiento para afrontar los próximos compromisos y destacó un cambio de escenario respecto de etapas anteriores. “Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor”, señaló.