Caputo defendió el rumbo económico y relativizó el impacto político del caso Adorni en las inversiones

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo defendió el rumbo económico y el 'Súper RIGI' en Casa Rosada, minimizando el impacto de la situación judicial de Manuel Adorni en la llegada de inversiones.
- Ante la investigación patrimonial de Adorni, Caputo afirmó que el riesgo país sigue alto por temor a un retorno del kirchnerismo y aseguró que el Gobierno tiene fondos para pagar deuda.
- El oficialismo busca separar la gestión económica de los conflictos judiciales internos. Se espera que el orden macroeconómico mejore las calificaciones crediticias y atraiga capitales.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, defendió la marcha de la actual política económica libertaria, presentó detalles del denominado “súper RIGI” anunciado por Javier Milei y buscó despejar dudas sobre el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Acompañado por Adorni y la titular de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, Caputo trazó un diagnóstico sobre la coyuntura económica y sostuvo que el riesgo país permanece condicionado por factores políticos. “El riesgo país no baja por el riesgo 'kuka', porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.
El ministro también remarcó que el gobierno de Milei cuenta con financiamiento para afrontar los próximos compromisos y destacó un cambio de escenario respecto de etapas anteriores. “Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor”, señaló.
En la misma línea, aseguró que la evolución de los indicadores seguirá mostrando mejoras. “Las cosas siguen mejorando, en la medida que pase el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como pasó recién con Fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir”, agregó.
Caputo también se refirió a los cuestionamientos que enfrenta Adorni y negó que esa situación tenga efectos sobre la confianza de los inversores. “Lo de Manuel no tiene ningún efecto”, sostuvo. Relató conversaciones mantenidas con empresarios durante un viaje oficial, en las que -según afirmó- minimizaron la relevancia del caso al momento de definir inversiones en el país.
“Argentina ha mejorado mucho como país, nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si había algún tema político en la Argentina repercutía en la economía, pero porque vos tenías la macroeconomía muy desordenada”, expresó el titular del Palacio de Hacienda. Y agregó que, en el escenario actual, “los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía”, según consignó el diario "Ámbito".
Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la reaparición pública de Adorni en la Sala de Prensa de Casa Rosada, en medio de la escalada de la investigación judicial sobre su patrimonio y de nuevas presiones políticas dentro del oficialismo para que adelante la presentación de su declaración jurada.
Tras la conferencia, estaba prevista una reunión de gabinete convocada por Milei en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en un contexto atravesado por tensiones internas y por el creciente debate dentro del Gobierno sobre el costo político que implica la continuidad de la controversia en torno al jefe de Gabinete.