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Caputo aseguró que la estabilidad macroeconómica está consolidada y criticó a “políticos y periodistas” que ocultan los datos

Durante su exposición en el Latam Economic Forum, el titular del Palacio de Hacienda destacó que la bolsa subió 8% y que las defensas económicas evitan desestabilizaciones electorales.

Luis Caputo. CAPTURA DE VIDEO
Luis Caputo. CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves en el Latam Economic Forum que la estabilidad macroeconómica del país está consolidada pese a las críticas opositoras.
  • Ante empresarios, destacó la suba de la bolsa, la baja del riesgo país y defendió el superávit fiscal frente a las propuestas de reforma tributaria sugeridas por el FMI.
  • Proyectó un crecimiento de entre 6% y 8% para una eventual reelección en 2027, lo que permitiría eliminar retenciones, el impuesto al cheque y reducir tasas provinciales.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves del Latam Economic Forum y lanzó un discurso de fuerte contenido político y económico. En medio de un año electoral que genera incertidumbre en los mercados y advertencias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario aseguró que el proceso de estabilización está consolidado y que Javier Milei tiene asegurada la continuidad en 2027.

"Usualmente la desestabilización que ocurre en procesos electorales se ha dado porque la economía estaba floja de defensas. Hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar U$S150 millones por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta", disparó Caputo ante una audiencia de unos 300 empresarios.

El titular del Palacio de Hacienda intentó despejar las dudas sobre el escenario electoral del año próximo. "2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar", aseguró. Y agregó: "No hay duda de que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio".

Por otro lado, Caputo defendió la política de superávit fiscal y volvió a insistir en la idea de reducir impuestos. Si bien el FMI propone en su último Staff Report una reforma para elevar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria y la eliminación de excepciones impositivas, el ministro señaló que el objetivo del gobierno es otro.

"La descomposición institucional hacía que Argentina no fuera atractiva. No podíamos hacerlo desde el primer momento en toda la economía. No iba a pasar por el Congreso, pero el objetivo de este gobierno es que toda la economía converja al RIGI. Vamos a seguir bajando impuestos", indicó.

En ese sentido, consideró que el escenario "más probable" es que, si Javier Milei logra la reelección, la economía podría crecer entre el 6% y el 8%, lo que permitirá "eliminar retenciones, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y que las provincias bajen Ingresos Brutos e impuestos municipales".

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