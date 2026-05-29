Caputo aseguró que la estabilidad macroeconómica está consolidada y criticó a “políticos y periodistas” que ocultan los datos

"Usualmente la desestabilización que ocurre en procesos electorales se ha dado porque la economía estaba floja de defensas. Hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar U$S150 millones por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta", disparó Caputo ante una audiencia de unos 300 empresarios.