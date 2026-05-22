Caputo aseguró que la baja de retenciones seguirá un cronograma fijo y no dependerá de la recaudación

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este viernes que la reducción de retenciones a las exportaciones agropecuarias e industriales seguirá un esquema “fijo y programado” y que no dependerá de la evolución de la recaudación tributaria. La definición fue realizada durante una conferencia de prensa que compartió con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, un día después del anuncio oficial encabezado por el presidente Javier Milei.