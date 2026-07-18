San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034

Para esta operación, San Miguel contó con el asesoramiento financiero de Finanzas & Gestión, como asesor financiero, y con el asesoramiento legal de Nicholson y Cano en Argentina, mediante la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Solana Mac Karthy, Teresa De Kemmeter y Augusto Seguetti; de Hughes & Hughes en Uruguay; y de CDH Legal (Cliffe Dekker Hofmeyr) en Sudáfrica. Por su parte, IFC e IDB Invest contaron con el asesoramiento legal de Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP en Nueva York, Bruchou & Funes de Rioja en Argentina, y Guyer & Regules en Uruguay.