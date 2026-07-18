San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034

La citrícola San Miguel obtuvo financiamiento de US$ 81 millones, que le permitirán cubrir el 80% de sus vencimientos hasta por ocho años, en el marco de una operación donde fue asesorada por el estudio jurídico Nicholson y Cano.
Con sede en Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 18% de la molienda global, incluyendo sus operaciones en Uruguay y Sudáfrica. La empresa es reconocida por sus más de 100 clientes en más de 32 países como un proveedor de ingredientes naturales provenientes de cítricos confiables, que maneja altos estándares de calidad.
Para esta operación, San Miguel contó con el asesoramiento financiero de Finanzas & Gestión, como asesor financiero, y con el asesoramiento legal de Nicholson y Cano en Argentina, mediante la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Solana Mac Karthy, Teresa De Kemmeter y Augusto Seguetti; de Hughes & Hughes en Uruguay; y de CDH Legal (Cliffe Dekker Hofmeyr) en Sudáfrica. Por su parte, IFC e IDB Invest contaron con el asesoramiento legal de Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP en Nueva York, Bruchou & Funes de Rioja en Argentina, y Guyer & Regules en Uruguay.
Nicholson y Cano actuó como asesor legal en la suscripción de una versión modificada y actualizada de su contrato de términos comunes de 2018 (el “CTA Modificado”) y de nuevos contratos de préstamo entre Inter-American Investment Corporation -por sí y en calidad de agente del Inter-American Development Bank- (“IDB Invest”) e International Finance Corporation (“IFC”), como “Lenders”, con San Miguel Agiciyf y sus sociedades vinculadas San Miguel Uruguay (SAMU), Samifruit Uruguay SA y San Miguel International Investments SA, como las “prestatarias”.
La operación, cuyas condiciones precedentes para el primer desembolso se tuvieron por cumplidas el 8 de julio de 2026, tuvo como objetivos modificar la estructura de financiamiento de largo plazo del grupo San Miguel, en particular la extensión de plazos de vencimiento y tasas de interés del préstamo otorgado por IFC; (ii) cancelar los préstamos otorgados en 2018 por IDB Invest; e (iii) instrumentar nuevo financiamiento por parte de IFC e IDB Invest.
Obligaciones negociables por más de U$S 100 Millones cerrado en enero 2026, la presente operación de refinanciación del A/B Loan con los bancos internacionales demuestra el apoyo de la banca internacional al modelo de negocios de San Miguel y constituye un hito fundamental en el proceso de reconversión del modelo de negocios de la compañía, siendo un privilegio que ellos hayan confiado para tan importante paso en el equipo financiero de Nicholson y Cano para estas complejas y fundamentales operaciones financieras para San Miguel”.