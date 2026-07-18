OpiniónColumnas El día después de mañana El fin del Mundial marcará el comienzo de una nueva etapa política. A diez meses de las elecciones provinciales, el oficialismo se prepara para una campaña que promete ser larga y compleja Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El PJ entra en campaña, en un año que anticipa varias competencias en las urnas. Por Gabriela Baigorri Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos Los excrementos de mascotas en la vía pública Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos) Ranking notas premium Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El día después de mañana Mucho más que fútbol