Mundial 2026 Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 EspañaLionel MessiDiego Armando MaradonaMéxicoRepública ArgentinaLionel Scaloni Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Perdón, pero Argentina-Inglaterra ya es el monotema El pacto de sangre futbolera Messi emociona, mientras Milei busca su propia remontada: Iglesia y gobernadores le marcan la cancha Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección Cómo Argentina evitó que Lionel Messi jugara para España