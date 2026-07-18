Mundial 2026

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 7 Hs

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Temas Mundial 2026 EspañaLionel MessiDiego Armando MaradonaMéxicoRepública ArgentinaLionel Scaloni
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