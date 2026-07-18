El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable

Entre los días 22 y 23 de junio, personal técnico de la sección Caña de Azúcar -subprogramas: Agronomía y Mejoramiento- de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizó el tercer muestreo prezafra correspondiente al corriente año, para evaluar el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán al inicio de la zafra.
En distintas localidades representativas del área cañera, se determinaron los niveles sacarinos de las tres principales variedades cultivadas en Tucumán. Se evaluaron los cañaverales de diferentes niveles productivos y en edades de cañas socas de las variedades comerciales: LCP 85-384, TUC 03-12 y TUC 95-10, seleccionadas por representar el espectro varietal predominante de la provincia, que actualmente supera el 80% de la superficie cultivada. Se muestrearon 14 localidades agrupadas en tres zonas geográficas de la provincia: noreste, centro y sur.
Las muestras recolectadas en forma aleatoria fueron peladas, correctamente despuntadas y procesadas dentro de las 24 horas de cosechadas. La molienda se realizó en el trapiche experimental (60% de capacidad de extracción) de la sección Química de Productos Agroindustriales de la Eeaoc, y posteriormente se obtuvieron los valores de Pol% caña y la Pureza% del jugo.
No se expresan en valores de rendimiento fabril ya que estos dependen de la eficiencia industrial de cada ingenio.
En la Tabla 1 se presentan los indicadores del estado madurativo de los cañaverales obtenidos en este muestreo, agrupados según zona geográfica y localidades evaluadas.
En todas las regiones se registraron aumentos en los valores de Pol% caña, respecto del muestreo anterior. Esto indica una buena evolución del proceso de maduración para esta época del año. Los valores más altos de Pol% caña y Pureza% del jugo se observaron en la zona centro del área cañera; esta misma tendencia se está manteniendo durante la presente campaña.
Asimismo, la región noreste mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo en comparación con el muestreo realizado en mayo.
Durante el período evaluado, las condiciones meteorológicas mostraron dos escenarios bien diferenciados. Inicialmente, las temperaturas moderadas, la amplitud térmica favorable y la mayor disponibilidad de radiación generaron un ambiente propicio para el avance de la maduración de la caña de azúcar, favoreciendo la concentración de sacarosa en los tallos. No obstante, a comienzos de junio se produjeron precipitaciones significativas, acompañadas por una mayor frecuencia de días nublados y una reducción de la radiación solar, condiciones que limitaron el progreso normal de la maduración.
Los valores de Pol% caña mostraron un incremento leve en los niveles de maduración en todas las regiones cañeras de Tucumán, en comparación a los registrados en junio 2025.
En términos generales, la campaña actual presenta un mayor grado de maduración respecto de la campaña 2025, a pesar de una menor maduración al inicio de zafra. El promedio general de Pol% caña fue un 0,54% superior al registrado en el año anterior, mientras que la pureza mostró valores similares, aunque levemente mayores, respecto de junio de 2025 (Tabla 2).
En la Tabla 3 se presenta el estado madurativo de los cañaverales para la misma época de muestreo en las campañas 2023, 2024 y 2025.
Los valores registrados en 2026 se ubicaron por encima en comparación al promedio del período 2023-2025. Estos resultados evidencian un estado madurativo relativamente favorable para la época evaluada.
El análisis interanual evidencia una marcada variabilidad en el comportamiento madurativo de los cañaverales. La campaña 2023 registró los menores niveles de calidad industrial, mientras que la campaña 2025 presentó las condiciones más favorables de maduración. En este contexto, la campaña 2026 se ubica en un rango intermedio respecto de los años analizados, reflejando condiciones de maduración moderadas y una calidad industrial acorde al comportamiento promedio de la serie evaluada.
En la Tabla 4 se presentan los registros de Pol% caña y Pureza% de los jugos correspondientes a las tres variedades de mayor difusión comercial en el área cañera de Tucumán.
Se observa que la variedad TUC 03-12 mantiene valores superiores de Pol% caña, mientras que en la Pureza% del jugo lo es LCP 85-384, estos valores son acordes con la modalidad típica de maduración característica de cada variedad.
En la Tabla 5 se muestra la evolución del estado madurativo general de los cañaverales de Tucumán, a partir de la comparación de los dos muestreos anteriores realizados por la entidad agrocientífica durante la presente campaña.
Los incrementos registrados con respecto al muestreo anterior fueron de 1,61 puntos en Pol% caña y de 3,16 puntos en Pureza%, respectivamente, mientras que, comparando con el primer muestreo, los valores se incrementaron en 3,55 puntos en Pol% caña y 8,87 puntos en la evaluación de la Pureza%.
Como consideraciones finales podemos decir que el estado madurativo de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán evidenció un avance significativo con respecto al muestreo anterior, registrándose una evolución favorable del proceso de maduración, aunque con una moderada heterogeneidad en los valores de calidad obtenidos entre las distintas regiones y localidades evaluadas.
Durante el período comprendido entre los meses de mayo y junio, las condiciones ambientales fueron, en términos generales, favorables para la maduración de los cañaverales. Si bien a comienzos de junio se registraron varios días con precipitaciones y baja radiación solar, condiciones que tendieron a desacelerar temporalmente la acumulación de sacarosa, el predominio de temperaturas moderadas y la ocurrencia de amplitudes térmicas propias de la época permitieron que el proceso de maduración continuara de manera satisfactoria, reflejándose en una mejora general de los indicadores de calidad industrial, respecto del muestreo previo.
La variabilidad observada en los valores de calidad entre localidades puede atribuirse a la interacción de diversos factores, entre ellos el comportamiento diferencial de las variedades cultivadas, las características edáficas y ambientales de cada zona, el potencial productivo alcanzado y las prácticas de manejo agronómico implementadas.