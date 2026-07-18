El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable

Durante el período evaluado, las condiciones meteorológicas mostraron dos escenarios bien diferenciados. Inicialmente, las temperaturas moderadas, la amplitud térmica favorable y la mayor disponibilidad de radiación generaron un ambiente propicio para el avance de la maduración de la caña de azúcar, favoreciendo la concentración de sacarosa en los tallos. No obstante, a comienzos de junio se produjeron precipitaciones significativas, acompañadas por una mayor frecuencia de días nublados y una reducción de la radiación solar, condiciones que limitaron el progreso normal de la maduración.