Milei buscó desactivar la interna entre Menem y Caputo: "Es una controversia prefabricada"

El origen de la interna

El conflicto comenzó el sábado, cuando desde el perfil @slcaputo de la red social X, la cuenta más asociada con el consultor, surgió una fuerte respuesta a otro tuit del usuario @PeriodistaRufus, que deslizaba críticas al Gobierno y al que el asesor vinculó con el presidente de la Cámara de Diputados, que la utilizaría como un cuenta anónima para lanzar dardos contra propios y hasta adelantar información que sólo manejaban miembros de la Mesa Política.