Milei buscó desactivar la interna entre Menem y Caputo: "Es una controversia prefabricada"

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei desactivó en Buenos Aires la reciente interna oficialista al respaldar a Martín Menem frente a Santiago Caputo para evitar la inestabilidad del Gobierno.
- La tensión comenzó el sábado en la red social X, cuando una cuenta vinculada al asesor Caputo acusó al titular de Diputados de usar un perfil anónimo para criticar la gestión.
- El respaldo de Milei busca consolidar la cohesión interna de La Libertad Avanza y evitar que los roces en redes afecten la gobernabilidad y el tratamiento de leyes clave.
En un intento por sofocar el incendio interno en La Libertad Avanza, Javier Milei salió en defensa de Martín Menem tras los cruces públicos con el asesor presidencial Santiago Caputo. Según el mandatario, la disputa que sacudió al oficialismo el último fin de semana fue "algo que le plantaron" al presidente de la Cámara de Diputados para generar inestabilidad.
"La controversia está prefabricada. De hecho, Martín lo explicó dentro del Gabinete", afirmó Milei. El Presidente fue más allá y mencionó la existencia de un video realizado por el cineasta Santiago Oría que, según sus palabras, "explica lo que le hicieron" a Menem. Pese al respaldo al riojano, Milei ratificó su lealtad absoluta hacia Caputo. "Es como un hermano para mí", dijo.
El conflicto se originó en la red social X, cuando una cuenta vinculada a Caputo acusó a Menem de utilizar perfiles anónimos para criticar al Gobierno. Milei, sin embargo, restó importancia a los roces.
"El periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar. Es sano que no haya un pensamiento único", señaló al enfatizar que lo único que importan son los resultados de su gestión.
El origen de la interna
El conflicto comenzó el sábado, cuando desde el perfil @slcaputo de la red social X, la cuenta más asociada con el consultor, surgió una fuerte respuesta a otro tuit del usuario @PeriodistaRufus, que deslizaba críticas al Gobierno y al que el asesor vinculó con el presidente de la Cámara de Diputados, que la utilizaría como un cuenta anónima para lanzar dardos contra propios y hasta adelantar información que sólo manejaban miembros de la Mesa Política.
"Qué gagá @PeriodistaRufus", fue la respuesta de Caputo a un mensaje de esta cuenta, cuyo contenido incluyó un link que llevaba a la cuenta oficial en Instagram de Martín Menem.