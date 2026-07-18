Opinión›› EL ESCENARIO Mucho más que fútbol El grito de gol mundialista es nuestro aleph, el punto en el que convergen infinitos puntos de la argentinidad. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El gol de Enzo Fernández permitió el empate de Argentina ante los ingleses. Por Daniel Dessein Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos Los excrementos de mascotas en la vía pública Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos) Ranking notas premium Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El día después de mañana Mucho más que fútbol